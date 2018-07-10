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Businessjump

Средняя стоимость апартаментов в Новосибирске — 63,1 тыс за кв метр

  • 10/07/2018
luggage

Средняя площадь данного типа жилья в городе — 47 кв. метров.

Наибольшие доли в структуре рынка аренды апартаментов по городам-миллионникам в натуральном выражении (по количеству объявлений о сдаче в аренду) занимают Санкт-Петербург и Москва — 34% и 27 % соответственно. Также значительные доли занимают Екатеринбург (7%), Казань (5 %), Н.Новгород (4%), Красноярск (4%) и Новосибирск (4%). К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании BusinessPlanner.

По данным исследования, средние площади апартаментов, сдаваемых в аренду по городам-миллионникам колеблются от 42 до 53 кв.м. Так, в Перми площадь апартаментов в среднем составляет 53 кв. метра, в Омске и Красноярске- 50 кв. метров. В Новосибирске средняя площадь жилья в апарт-отенлях — 47 кв. метров.

Наиболее высокие средние цены на покупку апартаментов (расчеты без учета элитного сегмента) на кв.м. в Москве (233 900 руб за кв. метр) и Санкт-Петербурге (124 300 руб за кв. метр). Региональный лидер по стоимости апартаментов за кв.м. — Казань. Здесь за кв. метр просят 71 762 рубля. Наиболее низкая средняя цена зафиксирована в Перми и Воронеже (44 494 руб и 45 055 руб за кв метр). В Новосибирске средняя цена на покупку такого типа жилья составляет 63 100 руб за кв.м.

Что касается аренды апартаментов, то наиболее высокая средняя стоимость пребывания в них в Москве и Санкт-Петербурге (4 800 и 3 700 руб в сутки за номер). Наиболее низкая — в Перми (1500 руб в сутки за номер). В Новосибирской области сутки пребывания в апартаментах обойдутся в 2583 руб.

Отмечается, что доходность при сдаче апартаментов в аренду в среднем составляет от 8 до 14%.

Фото: pixabay.com, автор- andremergulhaum

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