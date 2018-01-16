В 2017 году в Новосибирске введено в строй более 1 млн кв метров жилья

В среднем по городу ввод жилой площади из расчета на одного жителя города составил 0,65 квадратного метра.

За 2017 год новосибирским строительным комплексом введено в эксплуатацию 1 186 объектов капитального строительства (1 млн 648 тыс. 633 квадратных метра). Общая сумма инвестиционных вложений составила 50 млрд 368 млн 317 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Строительный сектор Новосибирска работает устойчиво. Некоторое снижение темпов связано прежде всего с покупательной способностью горожан и в целом россиян. Сегодня во многом спрос определяет количество сданных жилых метров. Новосибирцы, приобретая жильё, ориентируются на его комфортность, транспортную доступность и социальную инфраструктуру микрорайона. Те застройщики, которые учитывают эти потребности, не только сохраняют темпы строительства, но и наращивают их, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как отметил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга, в 2017 году на территории города возведено 805 жилых зданий (90 многоэтажных, 12 – малоэтажных и 690 – индивидуальных) общей площадью 1 млн 43 тыс. 361 квадратный метр, что составило 91 % от запланированных контрольных показателей.

— Это второй результат среди городов РФ (первый — Ростов-на-Дону с показателем 1 млн 118 тыс. кв. метров) и первый среди ближайших соседей — областных центров СФО, — сообщил Анатолий Мотыга.

Доля многоэтажного жилого строительства – 90 домов общей площадью 909 тыс. 804 кв. метров (17 310 квартир). Наиболее высокие результаты достигнуты в Ленинском (228,9 тыс. квадратных метров, 22 % от ввода), Кировском (210,9 тыс. квадратных метров, 20 % от ввода), Октябрьском (157,99 тыс. квадратных метров, 15 % от ввода) районах и Центральном округе (184,1 тыс. квадратных метров, 18 % от ввода).

Объем введенных в эксплуатацию многоэтажных жилых домов на комплексных площадках составил 406 тыс. квадратных метров (39 % от общего ввода).

В среднем по Новосибирску ввод жилой площади из расчета на одного жителя города составил 0,65 квадратного метра.

Значительная часть новостроек — 53 % — относится к каркасному домостроению (в том числе сборно-монолитные — 4 %, монолитные — 49 %). Удельный вес панельных домов – 24 %, кирпичных — 23 %.

Кроме того, на карте Новосибирска в 2017 году появился 381 новый объект производственного и общественного назначения общей площадью 605 тыс. 271 квадратный метр. При этом создано 8 610 новых рабочих мест.

Среди социальных объектов в 2017 году были введены в эксплуатацию две школы – № 213 на ул. Одоевского и № 155 на ул. Ключ-Камышенское Плато. Школы суммарно обеспечили 1 296 учебных мест.

— То количество социальных объектов, школ, которыми мы занимались в минувшем году, можно сопоставить только с лучшими временами, когда в советское время шла комплексная застройка районов. В 2017 году велось строительство пяти школ, две уже сданы — там идут занятия, капитально отремонтировано два детских сада. В этом году ещё одна школа будет сдана к сентябрю, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Фото: Ростислав Нетисов