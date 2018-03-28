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В НГТУ будут разрабатывать национальные стандарты для 3D-принтеров

  • 28/03/2018
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Опорный университет Новосибирской области вошел в состав технического комитета по стандартизации «Аддитивные технологии».

НГТУ вошел в состав технического комитета по стандартизации «Аддитивные технологии». Кроме опорного НГТУ в состав комитета вошло шесть ведущих российских вузов (в том числе МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет, МГТУ им. Баумана и др.). Всего в техническом комитете 66 участников, среди них Объединенная авиастроительная корпорация, производственный холдинг «Вертолеты России», научно-производственное объединение «Сатурн», компания «Туполев», научно-производственная корпорация «Иркут», Сколтех и другие ведущие технологические компании, сообщили в пресс-службе университета.

Как рассказали в пресс-службе, о вхождении вуза в состав совета стало известно на заседании технического комитета по стандартизации «Аддитивные технологии», которое прошло во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов 22 марта. Национальные стандарты качества нужны для внедрения аддитивных технологий в российское машиностроение и производство медицинских материалов.

— НГТУ вошел в состав комитета, так как является участником проекта «Сибирский металлурго-машиностроительный кластер аддитивных цифровых технологий и производств». Главная цель проекта – создать российский лазерный 3D-принтер нового поколения по металлу. Принтер создается в рамках Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Кроме того, университет реализует стратегический проект «НГТУ — центр аддитивных технологий, интеллектуальной энергетики и электротехники». Вуз будет заниматься подготовкой инженерной элиты в сфере аддитивного машиностроения, интеллектуальной энергетики и электротехники, — уточнили в университете.

Развитие аддитивных технологий – одно из наиболее перспективных направлений технологий обработки, которое способствует появлению новых средств производства. Возможными векторами развития аддитивных технологий может быть производство гибридных станков и производство 3D-принтеров.

Основные потребители аддитивных технологий – оборонно-промышленный комплекс, транспортное машиностроение, авиастроение, ракетно-космическая промышленность, медицина. Все эти области требуют разработки национальных стандартов в области аддитивных технологий.

Фото: пресс-служба НГТУ

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