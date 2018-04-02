Врио губернатора Кемеровской области представлен членам Совета народных депутатов и администрации региона

В соответствии с указом президента России обязанности губернатора будет исполнять Сергей Цивилёв.

Сегодня в г. Кемерово полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание с руководителями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, депутатским корпусом, в рамках которого представил временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Цивилёва, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

В начале церемонии представления участники совещания почтили память погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово минутой молчания.

Отмечается, что в соответствии с указом президента России от 1 апреля 2018 года Сергей Евгеньевич Цивилёв назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Этим же документом принята отставка Амана Тулеева по собственному желанию.

Сергей Меняйло отметил: Кемеровская область – особый регион России, обладающий высоким потенциалом и развитой системой социальных гарантий. «Важно понимать, что только совместными усилиями органов власти всех уровней, представителей институтов гражданского общества, каждого жителя Кузбасса можно обеспечить дальнейшее развитие и процветание региона», – подчеркнул полпред главы государства.

По мнению полномочного представителя, образование, жизненный и профессиональный опыт Сергея Цивилёва будут востребованы в области. В момент трагедии в торгово-развлекательном центре он находился в центре событий, предпринимая все возможные меры для ликвидации последствий.

Полпред также выразил слова благодарности Аману Тулееву за проделанную работу.

Сергей Евгеньевич Цивилёв родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей» и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит», квалификация экономист. Проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России. Занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге. С 2014 по 2018 год – генеральный директор ООО «Угольная компания «Колмар». 5 марта 2018 года назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ