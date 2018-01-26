ЗСЖД сделает заказ резидентам Академпарка

Руководители технических служб железной дороги изучили возможности инновационной площадки.

В Академпарке работал масштабный деловой десант Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД). В состав делегации вошли 25 руководителей различных технических служб железной дороги. Специалисты Службы технической политики, Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры, Службы автоматики и телемеханики и других подразделений ЗСЖД подробно ознакомились с разработками резидентов Академпарка, которые могут быть использованы в развитии системы железнодорожного транспорта.

Напомним, активное целевое взаимодействие Академпарка и Западно-Сибирской железной дороги началось в конце 2017 года в рамках работы Индустриального офиса Академпарка. В ходе серии деловых встреч с руководством инженерных служб ЗСЖД был определён перечень задач, требующих применения инновационных технологий, и было принято решение об установлении прямых контактов резидентов Академпарка со специалистами железной дороги.

— Уже сегодня у многих резидентов Академпарка сформированы технологии в сфере железнодорожного транспорта. Кроме того, резиденты Академпрака обладают компетенциями и возможностями для поиска решений конкретных технологических задач на самом современном уровне, и готовы создавать инновационные разработки по заказу предприятий, — отметил генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов.

Отмечается, что в ходе посещения Академпарка делегации ЗСЖД был представлены такие проекты, как комплексная система контроля состояния путей и подвижного состава (компания «Магора Системс»), специализированные тренажёры для технических специалистов (компания «СофтЛаб-НСК»), система контроля объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов (компания «Оптиплейн»), система очистки сточных вод депо (компания «Акаватурбо»), и многие другие. После презентаций резидентов прошли серии индивидуальных переговоров, в ходе которых представители инновационных компаний и железной дороги совместно конкретизировали задачи и обсудили принципиальные возможности технологических решений.

— Железная дорога — сложнейший технологический комплекс, и мы заинтересованы в применении самых современных и эффективных технологий во всех его элементах. Многие из проектов, с которыми нас познакомили резиденты Академпарка, вызвали большой интерес у специалистов Западно-Сибирской железной дороги. Мы получили подробную информацию об особенностях предлагаемых технологий, об исследовательских и конструкторских возможностях инновационных команд. В ближайшее время мы проанализируем эти данные, и сформируем пакет конкретных предложений по сотрудничеству с компаниями Академпарка, — подчеркнул заместитель главного инженера Западно-Сибирской железной дороги Станислав Изокайтис.

Фото: Ростислав Нетисов