Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

ЗСЖД сделает заказ резидентам Академпарка

  • 26/01/2018
академпарк

Руководители технических служб железной дороги изучили возможности инновационной площадки.

В Академпарке работал масштабный деловой десант Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД). В состав делегации вошли 25 руководителей различных технических служб железной дороги. Специалисты Службы технической политики, Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры, Службы автоматики и телемеханики и других подразделений ЗСЖД подробно ознакомились с разработками резидентов Академпарка, которые могут быть использованы в развитии системы железнодорожного транспорта.

Напомним, активное целевое взаимодействие Академпарка и Западно-Сибирской железной дороги началось в конце 2017 года в рамках работы Индустриального офиса Академпарка. В ходе серии деловых встреч с руководством инженерных служб ЗСЖД был определён перечень задач, требующих применения инновационных технологий, и было принято решение об установлении прямых контактов резидентов Академпарка со специалистами железной дороги.

— Уже сегодня у многих резидентов Академпарка сформированы технологии в сфере железнодорожного транспорта. Кроме того, резиденты Академпрака обладают компетенциями и возможностями для поиска решений конкретных технологических задач на самом современном уровне, и готовы создавать инновационные разработки по заказу предприятий, — отметил генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов.

Отмечается, что в ходе посещения Академпарка делегации ЗСЖД был представлены такие проекты, как комплексная система контроля состояния путей и подвижного состава (компания «Магора Системс»), специализированные тренажёры для технических специалистов (компания «СофтЛаб-НСК»), система контроля объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов (компания «Оптиплейн»), система очистки сточных вод депо (компания «Акаватурбо»), и многие другие. После презентаций резидентов прошли серии индивидуальных переговоров, в ходе которых представители инновационных компаний и железной дороги совместно конкретизировали задачи и обсудили принципиальные возможности технологических решений.

— Железная дорога — сложнейший технологический комплекс, и мы заинтересованы в применении самых современных и эффективных технологий во всех его элементах. Многие из проектов, с которыми нас познакомили резиденты Академпарка, вызвали большой интерес у специалистов Западно-Сибирской железной дороги. Мы получили подробную информацию об особенностях предлагаемых технологий, об исследовательских и конструкторских возможностях инновационных команд. В ближайшее время мы проанализируем эти данные, и сформируем пакет конкретных предложений по сотрудничеству с компаниями Академпарка, — подчеркнул заместитель главного инженера Западно-Сибирской железной дороги Станислав Изокайтис.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

В Новосибирске объединили четыре института СО РАН

26/01/2018
На их базе создан Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины.

ВТБ завершил формирование структуры розничного бизнеса объединенного банка

26/01/2018
Банк ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению ВТБ24 и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом. (далее…)

В 2017 году производство молока в Новосибирской области выросло на 8 %

26/01/2018
Продуктивность дойного стада за 2017 год составила 4 521 кг молока на одну корову.

Мнение

Договариваться не только с властью, но и c жителями региона

Все материалы

С рынка Новосибирска вымываются «трешки»

26/01/2018

ВТБ завершил формирование структуры розничного бизнеса объединенного банка

26/01/2018

Гостиница «Миротель» приняла 20-тысячного гостя

26/01/2018

Новосибирск «обкатает» пилотный проект по ипотеке с АИЖК

26/01/2018

BELLA Sibir планирует производить в Новосибирске медицинскую и бытовую химию

26/01/2018

Банк УРАЛСИБ совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» запустил кредитный продукт для женщин

26/01/2018

Коммунальное «Единство»

26/01/2018

«Россети» хотят зайти в Новосибирскую область

25/01/2018

Число молодых пользователей мобильного приложения ВТБ увеличилось вдвое

25/01/2018

Птицефабрика «Улыбино» взяла кредит у ВТБ на сумму 2 млрд рублей

25/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag