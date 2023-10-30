Годовалый ребенок попил пиво и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге ребенок попал в реанимацию с отравлением этанолом. Годовалый мальчик смог добраться до бутылки пива, которую не допил и забыл выбросить его отец, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в поселке Торики в Красносельском районе города. Мать ребенка оставила сына с его крестным отцом, пока родной отец крепко спал. Вскоре женщина обратила внимание на необычное поведение ребенка. Он показался ей вялым и сонным.

В больницу малыша доставили уже без сознания.

Женщин пояснила, что ее сын отхлебнул из оставленной на кухне бутылки, в которой оставалось немного пива. Муж собирался ее выбросить, но не успел.