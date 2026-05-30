Иностранные студенты заинтересовались квотами новосибирских вузов

Новосибирские вузы намерены активно принимать студентов-иностранцев. В частности, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова рассказала, что речь идет об абитуриентах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из стран СНГ.

— Из экзотических стран это Индонезия, Бангладеш, страны Африки, которые появились у нас в прошлом году, и в этом году тоже проявляют активный интерес к нашему университету, — добавила ректор.

В НГТУ НЭТИ на данный момент обучается 2700 иностранных студентов из Казахстана, Китая, Узбекистана, Африки и т.д.

— Наши ребята, в свою очередь, могут поступить на совместную программу с Китайским университетом, в рамках которой два года учиться в КНР, — добавил исполняющий обязанности ректора Новосибирского государственного технического университета Игорь Марчук.

Напомним, по итогам приемной кампании 2025 года представители новосибирских вузов отмечали, что в городе растет число студентов из дальнего зарубежья. Например, в НГТУ в приемную кампанию 2025 года был зачислен 1061 иностранец. В НГУ на начало сентября прошлого года на обучении находились 1700 таких студентов, в основном из стран дальнего зарубежья. О планах по привлечению иностранных студентов также заявлял ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Расширять программу взаимодействия с иностранными партнерами планировал и Сибирский университет биотехнологий (Ранее Новосибирский аграрный университет. — Ред.).

Ректор НГУ объяснял Infopro54, зачем вузы увеличивают число иностранных студентов.

— Привлечение иностранных студентов — это политика государства и это инструмент , когда с помощью «мягкой силы» мы приобщаем людей из других стран к нашей культуре. И поскольку эта задача важная и государственная, на это выделяются отдельные квоты и отдельное финансирование. У наших молодых людей мы места не забираем. По всей стране до 2030 года планируется увеличить до 500 тысяч число квот на привлечение иностранных студентов. Это политически значимый шаг, на который идут дополнительные ресурсы, — говорил ректор НГУ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный.

В прошлом году в рамках Технопрома и международного форума «Россия – Африка» было принято решение о создании консорциума российских университетов и организаций для выработки форматов, механизмов и направлений межвузовского взаимодействия со странами Западной Африки. Сообщалось, что на начальном этапе в консорциум войдут 20 российских вузов, далее в его работу будут вовлечены более 40 вузов. Консорциум планировал заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для науки и наукоемкого бизнеса африканского континента.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске.