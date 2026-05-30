Иностранные студенты заинтересовались квотами новосибирских вузов

Автор: Юлия Данилова

До 2030 года в целом по России планируется увеличить до 500 тысяч число мест, выделенных зарубежным абитуриентам

Новосибирские вузы намерены активно принимать студентов-иностранцев. В частности, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова рассказала, что речь идет об абитуриентах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из стран СНГ.

— Из экзотических стран это Индонезия, Бангладеш, страны Африки, которые появились у нас в прошлом году, и в этом году тоже проявляют активный интерес к нашему университету, — добавила ректор.

В НГТУ НЭТИ на данный момент обучается 2700 иностранных студентов из Казахстана, Китая, Узбекистана, Африки и т.д.

— Наши ребята, в свою очередь, могут поступить на совместную программу с Китайским университетом, в рамках которой два года учиться в КНР, — добавил исполняющий обязанности ректора Новосибирского государственного технического университета Игорь Марчук.

Напомним, по итогам приемной кампании 2025 года представители новосибирских вузов отмечали, что в городе растет число студентов из дальнего зарубежья. Например, в НГТУ в приемную кампанию 2025 года был зачислен 1061 иностранец. В НГУ на начало сентября прошлого года на обучении находились 1700 таких студентов, в основном из стран дальнего зарубежья. О планах по привлечению иностранных студентов также заявлял ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Расширять программу взаимодействия с иностранными партнерами планировал и Сибирский университет биотехнологий (Ранее Новосибирский аграрный университет. — Ред.).

Ректор НГУ объяснял Infopro54, зачем вузы увеличивают число иностранных студентов.

— Привлечение иностранных студентов — это политика государства и это инструмент , когда с помощью «мягкой силы» мы приобщаем людей из других стран к нашей культуре. И поскольку эта задача важная и государственная, на это выделяются отдельные квоты и отдельное финансирование. У наших молодых людей мы места не забираем. По всей стране до 2030 года планируется увеличить до 500 тысяч число квот на привлечение иностранных студентов. Это политически значимый шаг, на который идут дополнительные ресурсы, — говорил ректор НГУ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный.

В прошлом году в рамках Технопрома и международного форума «Россия – Африка» было принято решение о создании консорциума российских университетов и организаций для выработки форматов, механизмов и направлений межвузовского взаимодействия со странами Западной Африки. Сообщалось, что на начальном этапе в консорциум войдут 20 российских вузов, далее в его работу будут вовлечены более 40 вузов. Консорциум планировал заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для науки и наукоемкого бизнеса африканского континента.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : иностранцы Вузы Новосибирска

Подрядчик новосибирского военного училища проиграл суд на 100 млн рублей
Новосибирский импортер пострадал от роста интереса к здоровому образу жизни

Новосибирский импортер пострадал от роста интереса к здоровому образу жизни

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская компания-импортер ООО «СЕЛЛ-Сервис», ценные бумаги которой обращаются на бирже, раскрыла информацию о результатах своей деятельности в 2025 году. Они оказались менее эффектными, чем годом ранее. Как отметили в компании, на результаты ее деятельности оказал влияние ряд внешних факторов.

— В период повышенных мировых цен на какао-порошок (ключевой актив компании), который пришёлся на 2024 год и начало 2025 и был вызван дефицитом сырья, компания формировала запасы по низкой стоимости. Благодаря этому в 2024 году эмитент смог кратно нарастить объём продаж и получить сверхприбыль (выручка +57%, чистая прибыль +510%), говорится в сообщении компании.  Однако, начиная со второго квартала и до конца 2025 года, цены на какао-порошок существенно снижались, при этом стоимость запасов в этот момент была зафиксирована на уровне, соответствующем периоду высокой стоимости, — говорится в отчетности компании.

Читать полностью

Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

В рамках первого Всероссийского конкурса «Библиотечная Система», инициированного компанией МТС, Благотворительным фондом «Система» и Российской государственной библиотекой, были объявлены лауреаты. Мероприятие, целью которого является поддержка учреждений культуры и их персонала в сельской местности, а также в малых и средних городах, вручило гранты семи библиотечным организациям на реализацию проектов, направленных на цифровизацию, повышение доступности и благоустройство. Кроме того, 15 библиотекарей получили награды за свой вклад в развитие сферы. Среди награжденных — сотрудник Маслянинской централизованной библиотечной системы.

Стартовавший в марте конкурс ставит своей задачей трансформацию библиотек в современные центры социального притяжения, объединяющие социальную активность, образовательные инициативы и культурные мероприятия, с акцентом на цифровую грамотность. На конкурс поступило свыше тысячи предложений и портфолио от участников из 78 регионов. Оценку проектов проводили ведущие эксперты из сферы библиотечного дела, некоммерческих, общественных и образовательных организаций. По итогам отбора было выделено 7 перспективных инициатив, а 15 специалистов отмечены за личные достижения в профессии.

Читать полностью

Новые законы для новосибирцев заработают в июне 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Июнь 2026 года принесет жителям Новосибирска и области более десятка законодательных нововведений. Перемены затронут как семейный бюджет, так и повседневные услуги.

С 1 июня 2026 года семьи с двумя и более детьми могут оформить ежегодную налоговую выплату. Ее получат родители, которые работают и платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Механизм работает как возврат части уплаченного ранее налога. С дохода семьи сначала удерживают стандартные 13%, а затем пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу (7%) возвращают.

Читать полностью

Пляж «Дюны» около Бердска в этом году снова будет работать

Автор: Юлия Данилова

В этом году в Новосибирской области официально будут работать 23 пляжа. Это на 2 больше, чем годом ранее. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

— К открытию планируется пляж «Дюны» в Бердске, который в прошлом году не работал. Также будет открыт пляж на территории детского оздоровительного лагеря, — добавил он.

Читать полностью

Снос павильонов, «Турист» и «Аэрон»: архитекторы оценили изменения на новосибирской площади Маркса

Облик новосибирской площади Маркса в 2026 году кардинально меняется. К сдаче готовится гостиница «Турист», возле строящегося «Аэрона» сносят торговые павильоны. Infopro54 зафиксировал эти изменения и поговорил о них с архитекторами.

Гостиница «Турист» — долгострой, возведение которого растянулось на десятилетия. Здание визуально уже освободили от строительных заборов и техники, и хотя объект еще не принимает гостей, он выглядит завершенным. Для жителей Левобережья эти изменения безусловно со знаком плюс. Они говорят, что без строительных заборов данный объект выглядит точно лучше.

Читать полностью

Арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им А.Д. Крячкова открыты новые образовательные программы. В частности, получила аккредитацию образовательная программа рекламы и связи с общественностью. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Багрова.

— Наша арт-журналистика, мы будем готовить специалистов в сфере PR, а также тех, кто пишет об искусстве, — сообщила Багрова.

Читать полностью
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

