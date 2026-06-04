ДОМ.РФ анонсировал строительство первого арендного проекта в Сибири

Институт развития ДОМ.РФ объявил о начале реализации первого арендного проекта в Сибирском федеральном округе. Четыре 6-этажных корпуса на 164 квартиры уже строят в Иркутске. Заселиться туда новосёлы смогут в четвёртом квартале 2028 года. Квартиры сдадут уже с мебелью, техникой и возможностью регистрации. Управлять домом будут через мобильное приложение — от поиска жилья до оплаты коммуналки и вызова дополнительных услуг, вроде выгула питомцев. Объём инвестиций ДОМ.РФ в экономику Приангарья оценили почти в 4 млрд рублей.

Новосибирская область в этом проекте не участвует, но регион тоже давно присматривается к формату арендного жилья. Ещё в 2012 году в поселке Ложок Барышевского сельсовета запустили пилотный проект доходных малоэтажек. А в 2013 году там же построили «арендные дома для инноваторов» — часть арендной платы для сотрудников технопарка компенсировали из областного бюджета. Управляла тем проектом компания «Дома Сибири» (входит в концерн «Сибирь»), которая выкупила право аренды за 73 млн рублей.

В апреле 2022 года на «Сибирской строительной неделе» директор Дом.рф по управлению активами Марина Слуцкая подтвердила, что компания видит большой потенциал в регионе. А губернатор Андрей Травников тогда обсуждал с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко возможность использовать такой инструмент «для улучшения жилищных условий студентов и молодых учёных Академгородка». Однако до конкретной стройплощадки дело пока не дошло.

ДОМ.РФ развивает арендное жильё с 2016 года по нескольким направлениям: коммерция, корпоративная аренда, льготные программы и студенческое жильё. В портфеле компании сейчас 92 проекта в 22 регионах. По словам Виталия Мутко, арендные дома становятся для регионов одним из инструментов повышения качества жизни. Иркутский губернатор Игорь Кобзев добавил, что такой формат решает проблему с возмещением платежей бюджетникам — у них часто нет официальных договоров найма. В Приангарье для операторов таких домов ещё в 2022 году ввели налоговую льготу.

Новосибирская область, в свою очередь, продолжает сотрудничество с ДОМ.РФ по другим направлениям. Стороны уже прорабатывают привлечение облигаций института развития на сумму до 20 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры под жилую застройку. За счёт ДОМ.РФ в регионе уже вовлекли в оборот больше 1,5 тыс. га федеральных земель. До 2030 года на этих участках планируют ввести около 2,8 млн кв. метров жилья.

Ранее генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховодов говорил об арендном кризисе в новосибирском Академгородке.