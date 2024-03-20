Концерт группы Фактор 2 в Руки ВВерх! Бар 22 марта!

22 марта в Руки ВВерх! Бар состоится юбилейный концерт со всеми любимыми песнями этой замечательной группы!
«Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс» и многие другие, которые мы слушали на аудиокассетах в тайне от родителей. Все эти песни Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят на расстоянии вытянутой руки.
Торжественное и фееричное погружение в ностальгическую атмосферу на юбилее группы Фактор 2 ,покорившей не одно поколение правдой жизни в текстах своих песен.
Сбор гостей: 18:00; Начало концерта: 20:00
Бронь стола: 8 (383) 383 60 37
Новосибирск, Красный проспект, 37
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