Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Представители бизнеса и власти обсудили ключевые проблемы на Дне российского предпринимательства

«Нас уже серьезно “обндсили”»

Предпринимательское сообщество в лице «ОПОРЫ РОССИИ» направило в правительство Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации предложение больше не снижать порог налогообложения по НДС. Об этом в рамках пленарного заседания, посвященного Дню российского предпринимательства, заявил председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

— Мы бы хотели попросить государство остановиться на 20 млн рублях. Нас уже серьезно «обндсили», но как вы знаете, у правительства есть план опустить планку взимания НДС до 10 млн. На наш взгляд, тогда это коснется каждого микробизнеса. К чему это приведет — комментировать не буду, не хочется рисовать апокалипсические сцены. НДС — сложный налог для начислений и уплаты, а микробизнес даже не имеет возможности содержать бухгалтера. Обязывать его этим заниматься — неоптимально, — добавил Салов.

По его словам, этот вопрос региональное отделение также планирует обсудить с уполномоченным по правам предпринимателей в Новосибирской области Андреем Панферовым.

— Также мы предлагаем для тех, чей доход сегодня составляет от 20 до 60 млн рублей и есть возможность выбрать НДС, снизить его с 5 до 3%. Если государство все-таки продолжит свою политику и снизит порог до 10 млн, то мы предлагаем ввести НДС при годовом доходе от 10 до 20 млн рублей в размере 1%, — подчеркнул Салов.

Боли бизнеса

В ходе пленарного заседания предприниматели также поинтересовались у представителей власти и банков, кому сегодня реально дают льготные кредиты и почему не внедряются альтернативные способы финансирования: факторинг, частные инвестиции, партнерства. Региональный управляющий «Альфа-Банка» в Новосибирске Андрей Фишер заявил, что сейчас очень хорошей историей для малого бизнеса является факторинг.

— Если вам должны крупные корпорации — «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Газпром» и т. д. — вы можете уступить эту задолженность банку. На эти цели выставлены лимиты. Крупный и средний бизнес активно этим пользуется, а запросов от малого немного, — добавил банкир.

Министр промышленности Денис Рягузов отметил, что в ведомстве есть грантовые меры поддержки для начинающих и социальных предпринимателей, участников СВО, а также программы субсидирования кредитов бизнеса.

Предприниматели интересовались, какие меры принимаются органами власти для сдерживания роста цен на продукты и ГСМ.

— За этим организован очень четкий надзор. Как минимум, мы получаем запросы от прокуратуры о том, почему выросли цены, и отрабатываем их. В качестве регулирующей меры развиваем социальные ярмарки, где предприниматели не платят различные сборы и при этом продают свою продукцию на 10-15% ниже рынка, что выгодно потребителю. Кроме того, мы заключаем соглашения с предпринимателями, которые добровольно принимают на себя обязательства не превышать определенную наценку. Они понимают, что нужно работать с оборотом и идти в долгую, — пояснил министр.

Игорь Салов добавил, что на заседаниях общественного совета при УФАС региона регулярно рассматривается вопрос о демпинге на торгах либо о росте цен на продукты и ГСМ.

— По информации прокуратуры, несмотря на показатели по формированию цены, которые они собирают, цены на топливо в регионе все равно выше. Сейчас идет расследование, чтобы выяснить, с чем это связано. По предварительным данным, цена определяется по желанию местных предпринимателей. У нас в области большой трафик, мы находимся на перекрестке дорог — и это формирует большой спрос, поэтому ребята хотят немножко больше заработать и чуть-чуть дороже делают бензин. Это не утверждение, с этим работают специалисты. Но у антимонопольного ведомства и у прокуратуры области есть методы реагирования на подобные нарушения, — заявил Игорь Салов.

Заместитель министра экономического развития Анна Винникова напомнила, что в ближайшее время в Новосибирской области будет принят закон об ЭКГ-рейтинге, который даст возможность предпринимателям получить «зеленый свет» и привилегии при обращении за различными мерами поддержки.

— Этот закон будет принят буквально в считанные дни, поэтому всем предпринимателям направят анкеты. Не пугайтесь их заполнять: при наборе определенного количества баллов вы автоматически попадаете в эти реестры, — сообщила Винникова.

Вопрос выживаемости

Финальным вопросом пленарки стала оценка спикеров о прогнозах выживаемости бизнеса после налоговой реформы 2026 года.

— Количество субъектов МСП в регионе растет. Но если посмотреть статистику, то можно увидеть, что стало больше ипэшников, тогда как количество ООО сокращается. На мой взгляд, это говорит о дроблении бизнеса. Люди пытаются разделить свой функционал, чтобы уйти от порога НДС, — говорит Игорь Салов.

Он поинтересовался у представителей власти, будет ли какое-то охлаждение, обратит ли государство внимание на то, что нынешняя налоговая политика не приводит к качественному росту, а также какие отрасли можно вывести из-под этого удара. Напомним, недавно было принято решение о том, что до конца года НДС не будет платить общепит.

Денис Рягузов заявил, что у него нет сомнений, что «выживут все, так как и не в такие времена выживали»:

— Что касается отраслей… Сейчас рассматривается приоритезация — кого поддерживать: промышленность или торговлю. Налоговое бремя снижать будут, вопрос — когда.

Заместитель мэра Новосибирска Максим Останин вспомнил 2014 год.

— Тогда у нас было 98 тысяч предпринимателей, а после резкого роста доллара их количество выросло до 113 тысяч. Как выяснилось, из-за массовых сокращений люди пошли открывать ИП. Тогда мы выросли до 140 тысяч ИП и на этом замерли. Так что нам нужно мерить активность не по количеству предпринимателей, а по количеству финансово активных предпринимателей. Если они раздробились и активность осталась, то все окей, — резюмировал Останин.

Ранее редакция сообщала о том, что повышение налогов и пошлин на импортные товары ударит по карманам новосибирцев. Маловероятно, что этим смогут воспользоваться местные производители, считают участники рынка. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : поддержка бизнеса НДС налоги День предпринимателя

15
0
0
Предыдущая статья
Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

Фонд развития территорий выставил на аукцион недостроенные объекты в микрорайоне Радужный в селе Верх-Тула Новосибирского района. Победитель торгов получит в аренду три земельных участка общей площадью более 14,5 тысячи квадратных метров и приобретёт три объекта незавершённого строительства на улице Луговой.

Согласно документации, в лот включены участки 4 559 кв. м, 5 023 кв. м и 4 978 кв. м. Вид разрешённого использования земли — малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Все три участка находятся в аренде, недостатков по ним не зафиксировано.

Читать полностью

Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Инвестпортале Новосибирской области выложено предложение о создании по созданию завода по производству ПВХ-плитки для напольных покрытий на территории ТОР «Горный» (Тогучинский район, Новосибирская область). Оценочная стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Заполняет карту «Корпорация развития Новосибирской области».

По данным компании, объем рынка ПВХ-плитки в России в 2024 году составил 30 млн м². При этом собственное производство — только 12 млн м², а импорт — 18 млн м². Доля Китая в импорте — 90%.

Читать полностью

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки МСП

Малый и средний бизнес генерирует треть экономической активности в Новосибирске, и его доля на рынке неуклонно увеличивается. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев на мероприятии, приуроченном ко Дню предпринимательства.

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Только в 2025 году при содействии муниципалитета было создано 600 рабочих мест, более 60 молодых ученых получили финансовую помощь, а десятки компаний стали резидентами бизнес-инкубаторов.

Читать полностью

«Перестаньте уже мотивировать»: новосибирским родителям рекомендовали не дергать детей перед экзаменами

15 и 18 июня — даты сдачи ЕГЭ по иностранным языкам. Завкафедрой лингвистики и теории перевода факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета Инна Лисица рекомендует одиннадцатиклассникам еще раз изучить сайт ФИПИ, а их родителям — перестать уже мотивировать и просто поддержать.

— Во-первых, за две недели или меньше до экзамена новый материал уже точно учить не стоит. Возможно, есть счастливые исключения из этого правила, для кого информация из кратковременной памяти быстро переходит в долговременную, но не будем забывать, что это конец учебного года, и все просто устали. Гораздо эффективнее будет потратить время на повторение и систематизацию изученных ранее тем, — комментирует Инна Лисица.

Читать полностью

Каждая десятая открытая лицензия на недра Сибири приходится на Новосибирскую область

Автор: Оксана Мочалова

Из 109 лицензий на пользование недрами в Сибирском федеральном округе на Новосибирскую область приходится 10–12%. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента по недропользованию по СФО Алексей Партолин.

— У нас всего действует на сегодняшний день 109 лицензий. Значительная доля традиционно за Кемеровской областью — более 60%. Алтайский край — около 15%, Новосибирская область — 10–12%, Республика Алтай — меньше, и меньше всего Омская область, — перечислил Партолин.

Читать полностью

На праймериз ЕР в Новосибирской области зарегистрировался 81 кандидат

Автор: Оксана Мочалова

В Сибирском федеральном округе завершилась регистрация участников предварительного голосования «Единой России». В Новосибирской области на праймериз заявился 81 человек, а сама кампания прошла без громких событий.

Для сравнения, по данным с официального сайта предварительного голосования, в Кемеровской области зарегистрировались 452 кандидата, в Алтайском крае — 427, в Омской области — 334, в Красноярском крае — 294.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Бизнес Недвижимость

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Бизнес Власть Промышленность

Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Власть

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки МСП

Общество

«Перестаньте уже мотивировать»: новосибирским родителям рекомендовали не дергать детей перед экзаменами

Бизнес Экономика

Каждая десятая открытая лицензия на недра Сибири приходится на Новосибирскую область

Власть

На праймериз ЕР в Новосибирской области зарегистрировался 81 кандидат

Бизнес Общество

Поиски воды для п. Ложок в Новосибирском районе завершатся в декабре 2026 года

Телекоммуникации

Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

Общество

В Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана

Бизнес Власть Инновации

Для развития стартапов вокруг СКИФ будут создавать условия

Бизнес Экономика

Новосибирская область осталась без нефти

Власть Общество Технологии

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Общество

В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Бизнес Власть Недвижимость

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Финансы

117 млн рублей потратили новосибирцы на посещение мероприятий по Пушкинской карте

Общество Туризм

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Общество

В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности