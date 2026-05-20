Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

«Нас уже серьезно “обндсили”»

Предпринимательское сообщество в лице «ОПОРЫ РОССИИ» направило в правительство Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации предложение больше не снижать порог налогообложения по НДС. Об этом в рамках пленарного заседания, посвященного Дню российского предпринимательства, заявил председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

— Мы бы хотели попросить государство остановиться на 20 млн рублях. Нас уже серьезно «обндсили», но как вы знаете, у правительства есть план опустить планку взимания НДС до 10 млн. На наш взгляд, тогда это коснется каждого микробизнеса. К чему это приведет — комментировать не буду, не хочется рисовать апокалипсические сцены. НДС — сложный налог для начислений и уплаты, а микробизнес даже не имеет возможности содержать бухгалтера. Обязывать его этим заниматься — неоптимально, — добавил Салов.

По его словам, этот вопрос региональное отделение также планирует обсудить с уполномоченным по правам предпринимателей в Новосибирской области Андреем Панферовым.

— Также мы предлагаем для тех, чей доход сегодня составляет от 20 до 60 млн рублей и есть возможность выбрать НДС, снизить его с 5 до 3%. Если государство все-таки продолжит свою политику и снизит порог до 10 млн, то мы предлагаем ввести НДС при годовом доходе от 10 до 20 млн рублей в размере 1%, — подчеркнул Салов.

Боли бизнеса

В ходе пленарного заседания предприниматели также поинтересовались у представителей власти и банков, кому сегодня реально дают льготные кредиты и почему не внедряются альтернативные способы финансирования: факторинг, частные инвестиции, партнерства. Региональный управляющий «Альфа-Банка» в Новосибирске Андрей Фишер заявил, что сейчас очень хорошей историей для малого бизнеса является факторинг.

— Если вам должны крупные корпорации — «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Газпром» и т. д. — вы можете уступить эту задолженность банку. На эти цели выставлены лимиты. Крупный и средний бизнес активно этим пользуется, а запросов от малого немного, — добавил банкир.

Министр промышленности Денис Рягузов отметил, что в ведомстве есть грантовые меры поддержки для начинающих и социальных предпринимателей, участников СВО, а также программы субсидирования кредитов бизнеса.

Предприниматели интересовались, какие меры принимаются органами власти для сдерживания роста цен на продукты и ГСМ.

— За этим организован очень четкий надзор. Как минимум, мы получаем запросы от прокуратуры о том, почему выросли цены, и отрабатываем их. В качестве регулирующей меры развиваем социальные ярмарки, где предприниматели не платят различные сборы и при этом продают свою продукцию на 10-15% ниже рынка, что выгодно потребителю. Кроме того, мы заключаем соглашения с предпринимателями, которые добровольно принимают на себя обязательства не превышать определенную наценку. Они понимают, что нужно работать с оборотом и идти в долгую, — пояснил министр.

Игорь Салов добавил, что на заседаниях общественного совета при УФАС региона регулярно рассматривается вопрос о демпинге на торгах либо о росте цен на продукты и ГСМ.

— По информации прокуратуры, несмотря на показатели по формированию цены, которые они собирают, цены на топливо в регионе все равно выше. Сейчас идет расследование, чтобы выяснить, с чем это связано. По предварительным данным, цена определяется по желанию местных предпринимателей. У нас в области большой трафик, мы находимся на перекрестке дорог — и это формирует большой спрос, поэтому ребята хотят немножко больше заработать и чуть-чуть дороже делают бензин. Это не утверждение, с этим работают специалисты. Но у антимонопольного ведомства и у прокуратуры области есть методы реагирования на подобные нарушения, — заявил Игорь Салов.

Заместитель министра экономического развития Анна Винникова напомнила, что в ближайшее время в Новосибирской области будет принят закон об ЭКГ-рейтинге, который даст возможность предпринимателям получить «зеленый свет» и привилегии при обращении за различными мерами поддержки.

— Этот закон будет принят буквально в считанные дни, поэтому всем предпринимателям направят анкеты. Не пугайтесь их заполнять: при наборе определенного количества баллов вы автоматически попадаете в эти реестры, — сообщила Винникова.

Вопрос выживаемости

Финальным вопросом пленарки стала оценка спикеров о прогнозах выживаемости бизнеса после налоговой реформы 2026 года.

— Количество субъектов МСП в регионе растет. Но если посмотреть статистику, то можно увидеть, что стало больше ипэшников, тогда как количество ООО сокращается. На мой взгляд, это говорит о дроблении бизнеса. Люди пытаются разделить свой функционал, чтобы уйти от порога НДС, — говорит Игорь Салов.

Он поинтересовался у представителей власти, будет ли какое-то охлаждение, обратит ли государство внимание на то, что нынешняя налоговая политика не приводит к качественному росту, а также какие отрасли можно вывести из-под этого удара. Напомним, недавно было принято решение о том, что до конца года НДС не будет платить общепит.

Денис Рягузов заявил, что у него нет сомнений, что «выживут все, так как и не в такие времена выживали»:

— Что касается отраслей… Сейчас рассматривается приоритезация — кого поддерживать: промышленность или торговлю. Налоговое бремя снижать будут, вопрос — когда.

Заместитель мэра Новосибирска Максим Останин вспомнил 2014 год.

— Тогда у нас было 98 тысяч предпринимателей, а после резкого роста доллара их количество выросло до 113 тысяч. Как выяснилось, из-за массовых сокращений люди пошли открывать ИП. Тогда мы выросли до 140 тысяч ИП и на этом замерли. Так что нам нужно мерить активность не по количеству предпринимателей, а по количеству финансово активных предпринимателей. Если они раздробились и активность осталась, то все окей, — резюмировал Останин.

