Опасный астероид приблизится к Земле 23 августа

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 м приблизится к Земле 23 августа в 11:18 мск, сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA. Речь идет о расстоянии шести млн километров от нашей планеты. Вместе с тем, объект считается потенциально опасным, если пересекает земную орбиту на расстоянии менее 7,5 млн километров.

По информации специалистов, астероид будет лететь около Земли на скорости 14,25 км/с. Однако это не означает, что он в обязательном порядке столкнется с планетой.