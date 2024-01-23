Пенсионер умер в лесу во время прогулки с пятилетней внучкой

Житель Забайкальского края обратился за помощью в поисково-спасательную службу с просьбой найти его маленькую дочь, которая ушла с дедушкой на прогулку в лес в районе села Смоленка. Пятилетняя малышка позвонила родителям и рассказала, что дедушке плохо.
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края сообщил, что для поисков пенсионера и ребенка в указанный район выехали спасатели.
В результате недалеко от СНТ «Сосновый» в лесу спасатели обнаружили труп мужчины. Девочка жива, ее тоже нашли и отправили к родителям.
Фото: freepik.com — freepik
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