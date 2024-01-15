Спасаясь от пожара, женщина прыгнула с пятого этажа

В Свердловской области из окна горящей квартиры на пятом этаже выпала женщина, которая еще некоторое время находилась в сознании, а потом скончалась.

Все случилось рано утром 14 января в городе Лесной, приводит Telegram-канал «В Лесном» слова одного из очевидцев.

Из-за пожара также пострадали еще два человека, которые отравились угарным газом.

Сегодня специалисты работают над тем, чтобы установить причины пожара и оценить объем ущерба.