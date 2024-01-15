Спасаясь от пожара, женщина прыгнула с пятого этажа

В Свердловской области из окна горящей квартиры на пятом этаже выпала женщина, которая еще некоторое время находилась в сознании, а потом скончалась.
Все случилось рано утром 14 января в городе Лесной, приводит Telegram-канал «В Лесном» слова одного из очевидцев.
Из-за пожара также пострадали еще два человека, которые отравились угарным газом.
Сегодня специалисты работают над тем, чтобы установить причины пожара и оценить объем ущерба.
Фото: freepik.com — freepik
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