Судья, выдавший ордер на арест Путина, объявлен в розыск МВД России

Судья Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтала, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, был отмечен в российской базе розыска МВД, пишет РИА Новости.

Фото судьи также появились на стендах МВД с подписью «Внимание, розыск!». В частности, фотография Айталы размещена на стенде в московском районе Свиблово. Под ней указано, что разыскивается он по статье Уголовного кодекса РФ.

При этом статья, по которой ведется розыск, не уточняется.

Напомним, что нынешней весной СК заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду (Khan Karim Asad Ahmad) по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений) и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале (Rosario Salvatore Aitala) — по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

По данным СК, обвиняемые на основании постановления следователя были объявлены в розыск.