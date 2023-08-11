У берегов Владивостока команда судна выловила из Амурского залива собаку

Восьмилетний джек-рассел-терьер упал с борта яхты во время прогулочного плавания со своим хозяином. К ужасу последнего, собаку унесло течением. В водах Амурского залива Чарли пробыл около 40 минут, пока его не спасли моряки с контейнеровоза «Капитан Маслов», передает цифровое издание Новости Владивостока на VL.RU.

Информацию о найденыше они передали по рации, а позже разослали объявления по местным яхт-клубам, таким образом не находивший к тому времени себе места хозяин смог воссоединиться с домашним любимцем.

В настоящее время собака дома и чувствует себя хорошо.