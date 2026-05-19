Новосибирские ученые научили ИИ находить ключевые симптомы в медицинских картах

Автор: Мария Гарифуллина

Предполагается, что система будет помогать врачам диагностировать заболевания

Новосибирский государственный университет запатентовал новый способ автоматического анализа электронных медицинских карт. Разработка позволяет выделять из обширных массивов данных наиболее значимые прогностические признаки заболеваний, помогая врачам точнее ставить диагнозы. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

В основе изобретения лежит идея научить алгоритм отбирать из множества симптомов и лабораторных показателей именно те, которые с высокой устойчивостью указывают на конкретное заболевание. Для этого используется особая нейросетевая модель — автокодировщик. Ее ключевая особенность в том, что она не просто обрабатывает информацию, но и в процессе обучения сама решает, какие признаки действительно важны. Чтобы результат не был случайным, процедуру обучения повторяют от 50 до 200 раз с разными начальными настройками, а затем подсчитывают, какие признаки стабильно появляются в выборке модели не менее чем в половине всех прогонов. Именно они и признаются прогностически значимыми.

— В качестве проверки реализации заявляемого способа был проведён анализ 500 эпикризов пациентов с установленным диагнозом ишемической болезни сердца. На основании извлечённых данных была сформирована матрица бинарных векторов, отражающих наличие или отсутствие симптомов и отклонений лабораторных показателей. Примеры используемых симптомов и лабораторных показателей: боль за грудиной, повышенное давление, высокий холестерин, пониженный гемоглобин, одышка при нагрузке. Для выделения устойчивых прогностических признаков многократный конкретный автокодировщик (CAE) запускался 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 и 250 раз. В каждом прогоне осуществлялся выбор 40 признаков. Признаки, которые встречались в результатах не менее чем в 50% прогонах, были признаны устойчивыми и отнесены к прогностически значимым, — объясняют авторы разработки.

Практическая ценность разработки в том, что она решает одну из главных проблем цифровой медицины: огромные массивы накопленных в электронных картах данных очень трудно обрабатывать и интерпретировать вручную. Существующие алгоритмы искусственного интеллекта либо работают как «черный ящик», выдавая результат без объяснения причин, либо используют заранее заданный перечень признаков, что исключает возможность находить новые, ранее неочевидные связи. Новосибирские разработчики утверждают, что их способ лишен этих недостатков: он дает врачу понятный и воспроизводимый набор клинических показателей, на которые стоит обратить внимание.

Ранее редакция рассказывала, как практикующие врачи на самом деле относятся к ИИ-помощникам.

«Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области начало процедуру взыскания штрафов с АО «Новосибирскавтодор». Общая сумма начисленных санкций составляет 321 миллион рублей. Основанием для столь крупных претензий стало невыполнение подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства в объемах, установленных договорами.

Речь идет о контрактах на содержание сети автомобильных дорог региона. Удержания стартовали 15 апреля 2026 года. Часть суммы — 141 миллион рублей — уже списана из оплаты за выполненные работы. Оставшиеся средства заказчик планирует удержать до 15 июня текущего года.

В Новосибирской области нашли 66 земельных участков для туристических проектов

В Новосибирской области выявлено 66 свободных земельных участков общей площадью почти 10 тысяч гектаров, которые могут быть использованы для развития туризма. География этих территорий охватывает 18 муниципальных образований региона. Такие данные озвучили в территориальном управлении Росреестра.

Поиск земель ведется в рамках проекта «Земля для туризма», который стартовал в регионе в 2023 году. Росреестр совместно с правительством Новосибирской области ищет свободные участки, которые одновременно не обременены правами третьих лиц и представляют интерес с точки зрения туристической привлекательности. Прежде всего речь идет о территориях вблизи природных достопримечательностей — озер, заказников, скальных массивов.

Минобрнауки раскрыло зарплаты ректоров Новосибирской области

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало данные о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений за 2025 год. В отчет попали практически все крупные университеты страны, включая новосибирские.

Безусловным лидером в регионе стал ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук. Его среднемесячный доход за прошлый год составил 844 тысячи рублей. Чуть меньше — 775,5 тысячи рублей — получил ректор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Анатолий Батаев.

Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с врожденной деформацией черепа

Сразу после рождения голова у Кирилла была вытянутая, на макушке суженная, в месте, где должен быть родничок, с гребешком – костным наростом. Это и встревожило его родителей. После обследования у ребенка выявили преждевременное сращение черепных костей. Это тяжелая и опасная патология, при ней деформируется голова и страдает растущий мозг, это может привести к умственной отсталости, слепоте и глухоте. В два месяца новосибирские нейрохирурги сделали мальчику операцию: удалили выпирающий участок кости, разъединили сросшиеся кости черепа. Врачи ожидали, что разрезы кости в месте операции зарастут к двум годам. Однако этого не произошло.

— Я обратилась за консультацией в три московские клиники, где лечат детей с такими диагнозами, и все специалисты сошлись во мнении, что сына надо вновь оперировать. В одной из этих больниц сказали, что медлить нельзя, и сразу внесли дату операции в график, — рассказывает мама Кирилла Галина Семидумова.

Стоимость обучения в вузах Новосибирска приблизилась к 500 тысячам рублей

В этом году в вузах Новосибирской области средняя стоимость обучения пока составляет 150415 рублей за год. Редакция Infopro54 помощью сервиса vuzopedia, а также сайтов высших учебных заведений оценила самые дорогие платные программы обучения в вузах Новосибирска. Пока не по всем программам опубликованы цены на обучение и минимальный проходной балл для платников, но в целом расклад прошлого года повторяется.

На первом месте, как и в прошлом году, ― НГУЭУ. За обучение по программе двойных дипломов «Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках (совместно с МГИМО)» в вузе нужно будет заплатить от 490 тысяч рублей. За год обучение подорожало на 40 тысяч.

Артемий Лебедев перевел 500 тысяч ₽ на реставрацию вывески в Новосибирске

В Новосибирске продолжается сбор денег на восстановление советской неоновой вывески «При запахе газа в квартире звони 04». Внушительную сумму на реставрацию перевел дизайнер, блогер и предприниматель Артемий Лебедев. Он известен тем, что периодически критикует Новосибирск и при этом не стесняется в выражениях.

О том, что Лебедев решил деньгами поучаствовать в восстановлении старой неоновой вывески, которая считается самой большой в стране, сообщил Любим Любаев, который, собственно, и восстанавливает новосибирский неон.

