На тротуарах Новосибирска появятся роботы-доставщики

Роботов выпустят на улицы

Проект нового экспериментального правового режима (ЭПР) о единых требованиях и правилах для роботов-доставщиков (роверов) направлен в правительство РФ. Он получил одобрение в Минэкономики, МВД, Минтрансе и ФСО. Об этом сообщили сразу несколько федеральных СМИ, ознакомившихся с документом. В публичном доступе его пока нет.

По данным «Коммерсанта», ЭПР будет действовать в 35 регионах России. Перед публикацией материала редакции Infopro54 не удалось найти их перечень. Однако, муниципальный портал «Новосибирские новости» утверждает, что роверы будут тестироваться в Новосибирске.

Судя по сообщениям федеральных СМИ, пока в документе прописаны следующие правила передвижения роверов по улицам городов:

Робот должен двигаться по велодорожке со скоростью не более 25 км/ч.

Если велодорожки нет, то он может передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам со скоростью не более 10 км/ч.

Роботам будет запрещено выезжать на тротуары шириной менее метра.

Роверы должны будут притормаживать до 6 км/ч перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам.

Доставщикам планируют разрешить заезжать в здания, подниматься на лифтах.

Стоять в ожидании заказов роботы должны будут на тротуарах и в пешеходных зонах, не создавая помех для пешеходов и авто.

Ожидается, что эксперимент продлится в течение трех лет. Его инициаторы планируют оценить, как доставщики будут работать в разных климатических условиях. Через три года власти планируют расширить парк устройств до 12 тысяч штук.

Процесс уже пошел

На сегодняшний день в России роботы-доставщики есть только у компании Яндекс. Они вышли на улицы Москвы в 2019 году. Сейчас компания осуществляет доставку для своих сервисов и партнеров — более 500 компаний более чем в 20 районах столицы. В конце 2025 года сервис роботизированной доставки был запущен в тестовом режиме в Приморском районе, Ленинградской области, Казани и т.д.

По данным Совкомбанка, опубликованным в начале 2026 года, роботы оказались в три раза дешевле, чем услуги живых курьеров: 300 тысяч и 900 тысяч рублей в год соответственно. Больше половины расходов на роверов приходится на замену комплектующих и ремонт, а остальное — зарплаты инженера и оператора, подсчитали аналитики, отмечал «Коммерсант».

Еще не решили вопрос с самокатами

Стоит отметить, что в Новосибирске только начали утихать разногласия между пользователями кикшеринга, а также курьерами, которые активно передвигаются по тротуарам в пешеходных зонах. За последние годы в городе разработаны правила движения на самокатах, а также их парковки, которые до сих пор далеко не всегда соблюдаются. В мае 2026 года скорость движения электросамокатов в Новосибирске была ограничена до 15 км/ч на территориях без велоинфраструктуры.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в Новосибирске было зарегистрировано 354 дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатов, в которых 20 человек погибли и практически 400 получили ранения. По вине пользователей электросамокатов произошло 99 ДТП, где 2 человека погибли и 102 получили ранения, том числе 46 детей. На граждан, управлявших СИМ, составлено более 5000 административных протоколов.

На середину мая 2026 года в Новосибирске было зарегистрировано 14 ДТП с участием электросамокатов, где 14 человек получили ранения, один погиб. На нарушителей правил использования СИМ составлено свыше 300 административных протоколов.

Много вопросов у горожан, а также органов власти возникает к курьерам, которые умудряются ездить не только по тротуарам, но и зеленым зонам. С весны 2025 года для курьеров в Новосибирске планируют разработать отдельные правила движения.

Уборщики в нагрузку

Судя по комментариям в соцсетях, доставку с помощью роверов пока есть шанс организовать только в центральной части города, где достаточно широкие и ровные тротуары. Новосибирцы также сомневаются, что роботы смогут проехать по зимним улицам города, в том числе, из-за дефицита дворников. Горожане шутят, что «перед роботом-доставщиком придется запускать робота-уборщика».

Также отмечается, что во многие дворы и дома доставщики просто не смогут заехать. Впрочем, судя по сообщению федеральных СМИ, пока финальной точкой контакта между роботом-доставщиком и заказчиком товаров\продуктов все равно будут курьеры. Предполагается, что они будут принимать заказ и доставлять его до квартиры. При этом один курьер будет работать с несколькими роботами.

Ранее редакция сообщала о том, что нейросеть учат ловить самокатчиков на перекрестке в Новосибирске. Искусственный интеллект подключили к контролю за пользователями средствами индивидуальной мобильности.