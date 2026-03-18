Запуск первой очереди центра Wildberries в Новосибирске ожидается к июлю

На финишной прямой

Компания ООО «Вайлдберриз» получила разрешение на строительство логистического центра в Новосибирске в 2023 году. На данный момент проект компании находится на завершающей стадии. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщил, Дмитрий Борщевский, пресс-служба Wildberries & Russ.

— В ближайшее время начнётся оформление документов, необходимых для ввода в эксплуатацию первой очереди объекта — ее запуск запланирован до конца второго квартала текущего года, а полный ввод комплекса в эксплуатацию ожидается до конца 2026 года, — добавил Борщевский.

По данным Стройнадзора Новосибирской области, в ходе проведенной проверки этапа строительства на объекте была дана оценка устройству несущих и ограждающих конструкций здания на третьем, четвёртом и пятом этапах работ, монтажу светопрозрачных конструкций, устройству пола, монтажу внутренних перегородок на третьем и пятом этапах, устройству внутренних инженерных сетей на пятом этапе.

— Ввод объекта планируется осуществить в шесть этапов: с первого по четвёртый возводят соответствующие блоки с инженерными системами, на пятом — административно-бытовой блок и котельную, на шестом — пятый блок складского комплекса и здание КПП, — отметили в инспекции.

Сеть расширяется

Напомним, в августе 2023 года «Вайлдберриз» начала строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в строительство оценивались в 9,2 млрд рублей. Ёмкость хранения склада по проекту — 273330 тонн.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работает два склада компании, пунктов выдачи — 1310 (Летом 2025 года 1159. — Ред.). В августе 2025 в Новосибирске был запущен в эксплуатацию новый склад Wildberries — «Новосибирск СГТ», расположенный в Толмачевском сельсовете площадью 20 тысяч кв метров. Он предназначен для сверхгабаритных товаров (СГТ), включая крупную бытовую технику и мебель, строительные и отделочные материалы.

Сегмент перенасыщен

По итогам 2025 года Новосибирская область вошла в число самых крупных регионов по общему объему качественной складской недвижимости. В топ также вошли Екатеринбург, Краснодар, Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж и Нижний Новгород. Суммарно они формируют 55% регионального складского рынка. В 2025 году в них введено 22,6 млн кв метров складской недвижимости. 9% ввода или 2 млн кв м пришлось на Новосибирск.

— Эти города являются центрами крупнейших российских агломераций по численности населения, а также логистическими центрами своих федеральных округов, — отмечали эксперты NF GROUP.

По данным компании, в Новосибирске 1919 тысяч кв метров качественной складской недвижимости класса А и В. По итогам года 9,5% из них вакантны (с учетом субаренды). Больше вакантность только в Омске — 24,7%, где 560 тысяч кв метров складов класса А и В.

Ранее эксперты отмечали, что рынок складской недвижимости в Новосибирске идет на рекорд по новым объектам.