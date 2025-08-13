Маркетплейс запустил новый склад для сверхгабаритных товаров в Новосибирске

В Новосибирске запущен в эксплуатацию новый склад Wildberries — «Новосибирск СГТ», расположенный в Толмачевском сельсовете. На этот склад площадью 20 тысяч кв метров будут отгружать сверхгабаритные товары (СГТ), включая крупную бытовую технику и мебель, строительные и отделочные материалы, говорится в сообщении РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).

— С начала 2025 года категория СГТ уже показала рост в 4 раза по продажам. Самыми быстрорастущими категориями остаются садовая техника (+82%), спортивные товары (+57%), сантехника (+51%) и мебель (+30%). При этом количество складов компании, принимающих такие типы товаров, выросло в 10 раз с начала текущего года, — пояснили в компании.

Географически склад сверхгабаритных товаров находится в районе Промышленно-логистического парка. В ПЛП редакции Infopro54 пояснили, что этот проект компания реализует на арендованных площадях.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работает два склада компании, пунктов выдачи — 1159. В августе 2023 года Wildberries начал строить в Новосибирске крупнейший логистический комплекс в Сибири (более 150 тысяч кв. м). Первую очередь (50 тысяч кв. м) планировали ввести до конца 2023 года, полный запуск — в четвертом квартале 2025 года. Инвестиции составили 9,2 млрд рублей. В июне 2025 года представители Wildberries сообщили, что объект планируется запустить к концу года.

В целом по России объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн кв. м.

Стоит отметить, что ключевой конкурент компании — Ozon — имеет в Новосибирске 3 склада и 1272 пунктов выдачи. В прошлом году Ozon планировал расширение складской инфраструктуры в городах Сибири. Компания ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon) объявила о предквалификационном отборе девелоперов для строительства универсальных складов в Красноярске, Барнауле и Новосибирске.

В декабре 2024 года Яндекс Маркет также открыл в Толмачевском сельсовете под Новосибирском транзитный склад. Склад Мегамаркета открылся в ноябре в ТЦ МЕГА на месте IKEA.

Ранее редакция сообщала о том, что золу-уноса применяют на площадке для складов WB под Новосибирском. Материал используется для стабилизации почв.