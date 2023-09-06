Заведующая детсадом оказалась в центре скандала из-за откровенных фотосессий

В Красноярске родители пожаловались в городскую администрацию на 29-летнюю заведующую детским садом Анастасию Красильникову из-за того, что она, по их мнению, не выполняет своих обязанностей, увольняет старый персонал и постоянно заставляет сдавать деньги на канцелярские принадлежности и ремонт здания.

Кроме того, недовольство вызвала публикация откровенных фото и видео Красильниковой в соцсетях.

Родители хотят добиться ее увольнения, при этом сама женщина считает, что поводов для этого нет.

— Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим, — цитирует заведующую детским садом цифровое издание RT.

В СМИ уже появилась информация том, что Красильникова уволена, однако в управлении образования RT эту информацию не подтвердили, добавив, что сейчас «собирают информацию для ответа».

Прокуратура проводит проверку.