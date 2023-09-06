Заведующая детсадом оказалась в центре скандала из-за откровенных фотосессий

В Красноярске родители пожаловались в городскую администрацию на 29-летнюю заведующую детским садом Анастасию Красильникову из-за того, что она, по их мнению, не выполняет своих обязанностей, увольняет старый персонал и постоянно заставляет сдавать деньги на канцелярские принадлежности и ремонт здания.
Кроме того, недовольство вызвала публикация откровенных фото и видео Красильниковой в соцсетях.
Родители хотят добиться ее увольнения, при этом сама женщина считает, что поводов для этого нет.
— Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим, — цитирует заведующую детским садом цифровое издание RT.
В СМИ уже появилась информация том, что Красильникова уволена, однако в управлении образования RT эту информацию не подтвердили, добавив, что сейчас «собирают информацию для ответа».
Прокуратура проводит проверку.
Фото: freepik.com — freepik
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