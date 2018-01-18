Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Лекарство, разработанное новосибирцами, будут производить в Кургане

  • 18/01/2018
Image4

Противоязвенный препарат ждал запуска в производство около 30 лет.

— В целом наша группа занимается различными проблемами, связанными с получением электропроводящих порошков нанометаллов, то есть процессами, которые интересны для техники, металлургии. Одно из направлений работы — получение антибактериальных субстанций из которых можно производить лекарственные препараты. Мы ведем разработки с висмутом. Он широко используется для изготовления противоязвенных препаратов, — рассказал главный научный сотрудник, профессор ФГБУ Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН Юрий Юхин.

По его словам, субстанцию для производства препарата новосибирские ученые разработали еще 30 лет назад. Сегодня это единственная зарегистрированная в РФ противоязвенная субстанция отечественного производства. На российском рынке также присутствуют немецкая и испанская.

— Мы неоднократно обращались на химикофармацевтические заводы с предложением запустить производство отечественного препарата. В начале 90-х годов прошлого века он уже прошел проверку во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте г. Москва и получил добро на выпуск. Предварительное согласие дал «Томский химико-фармацевтический завод», но в 1997 году его купила компания ICN Pharmaceuticals, которая не была заинтересована в выпуске российского противоязвенного препарата, — поясняет Юхин.

В 2009 году постановление правительства РФ включило противоязвенные препараты на основе висмута в список жизненно-важных лекарственных препаратов, появились заказчики, заинтересованные в реинкарнации новосибирского проекта.

— ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛСиНП)» г. Москва предложил помощь в регистрации субстанции на основе наших разработок и создании отечественного препарата-дженерика — Витридинола. Нам помогли пройти доклинику и клинику, в том числе в московских институтах. Потом появился инвестор — ООО «Велфарм», которому ФБУ «ГИЛСиНП» передало право на производство Витридинола, — говорит ученый. — Инвестор помог нам модернизировать производство, закупить оборудование. Мы произвели для него первую партию — 200 кг субстанции, сейчас готовим вторую —1,5 тонны. В целом у нас договор на организацию производства 50 тонн субстанции. Из нее получится около 70 тонн лекарственного препарата.

Ученый подчеркивает, что новосибирская разработка чище по нитратам (0,02%), чем зарубежные аналоги (0,5%), а значит более экологична и безопасна для пациента, а также дешевле минимум в три раза. Кроме того, субстанция очень хорошо растворяется в воде, что позволяет эффективно воздействовать на бактерии Helicobacter pylori, вызывающие язвенную болезнь желудка. Конечный препарат в 4-6 раз дешевле зарубежных аналогов, хотя, приступив к производству субстанции в больших масштабах, ученые столкнулись с неприятным сюрпризом.

— Когда немецкие поставщики цитрата висмута узнали, что мы собираемся производить из него субстанцию, нам просто отказались его продавать. Цены у отечественных поставщиков поднялись в 2 раза — с 2.5 до 5 тыс руб за кг. На реактивы цена также выросла и сейчас варьируется на рынке от 70 до 180 тыс руб. Так что тут мы сильно зависим от монополистов, — констатирует ученый. — Сейчас ООО «Велфарм» строит цех по производству цитрата висмута в Кургане, после его открытия мы передадим компании технологию и субстанция будет также производиться на предприятии, затем таблетироваться и упаковываться в блистеры. Таким образом, производство будет полностью локализовано в России.

Новый цех в Кургане компания рассчитывает запустить в конце 2018 года, а первые лекарственные препараты из субстанции, разработанной новосибирскими учеными, выйдут на рынок уже в конце первого квартала 2018 г. Стоимость упаковки Юхин оценить затруднился, отметив, что это будет решение производителя. В аптеках препараты, изготовленные на основе импортных субстанций, стоят около 900 руб за 112 таблеток.

В перспективе новосибирские ученые планируют расширить спектр лекарственных препаратов на основе зарегистрированной субстанции. Например, за счет выпуска противодиарейных препаратов, дерматологических мазей, мази Вишневского и других лекарственных средств для лечения социально-значимых заболеваний.

— Сейчас мы работаем над получением наноразмерных порошков соединений висмута, чтобы изготавливать лекарственные препараты с более высокой терапевтической активностью и меньшими затратами сырья, — пояснил Юрий Юхин. — Мы научный институт, поэтому наша задача не производство, а разработка новых препаратов. Надеемся, что в этом плане будем сотрудничать с ООО «Велфарм» по другим проектам.

Фото: Наталья Коробицына

Юлия Данилова

Популярное с сайта

Летом S7 Airlines открывает рейсы в Бари

18/01/2018
Прямые рейсы из аэропорта Домодедово в Бари будут выполняться по воскресеньям.

Новосибирская область вошла в число сильнейших инновационных регионов страны

18/01/2018
Регион занял пятое место в рейтинге инновационной активности страны.

АИЖК и «Российский капитал» начинают прием заявок по спецпрограмме ипотечного кредитования

18/01/2018
Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

Мнение

Итоги года. Показатели работы отрасли грузоперевозок в 2017 году почти на 23% выше, чем в 2013

Все материалы

Клиенты ВТБ в новогодние праздники предпочли отдых в России зарубежным курортам

18/01/2018

АИЖК и «Российский капитал» начинают прием заявок по спецпрограмме ипотечного кредитования

18/01/2018

Поехали…

18/01/2018

Ледовую арену разобьют на три тендера

17/01/2018

В рамках «Городской электрички» планируется открыть 4 станции

17/01/2018

Министерством строительства будет заведовать Иван Шмидт

17/01/2018

Дешевле удержать

17/01/2018

Депутаты просят Травникова быстрее определиться с министром строительства

17/01/2018

Ипотечные квартиры в Новосибирске продаются с дисконтом в 10%

17/01/2018

Банк «Левобережный» отмечает 27-летие

17/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag