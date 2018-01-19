С начала января из Новосибирской области жд транспортом на экспорт отправлено 32 тыс. тонн зерна

Количество зерна, погруженного на станциях региона, выросло по сравнению с прошлым годом в 30 раз.

В январе объем экспортного зерна новосибирских аграриев, погруженного на станциях Новосибирской области, увеличился более чем в 30 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца только в направлении на Новороссийск отгружено более 25 тыс. тонн зерна, всего в 2018 году с железнодорожных станций в Новосибирской области погружено 32 тыс. тонн экспортного зерна, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

— 19 января зерно новосибирских аграриев отправилось на экспорт в порт Новороссийска в составе очередного ускоренного поезда с зерновыми грузами со станции Карбышево-1 Омского узла Западно-Сибирской железной дороги. Это уже 7 «зерновой экспресс» с новосибирским зерном по данному направлению в этом году, — рассказали в пресс-службе.

На ЗСЖД подчеркнули, что несмотря на действие с 11 января частичного конвенционного ограничения на погрузку в Новороссийск для предотвращения образования заторов на подходах к порту, все зерновые грузы, предъявляемые к перевозке со станций Новосибирской области, отправляются в полном объеме. Так с 11 января железнодорожным транспортом в составе зерновых маршрутов отправлено уже свыше 13 тыс. тонн зерна новосибирских аграриев.

В пресс-службе напомнили, что зерно, погруженное на станциях Баган и Карасук в Новосибирской области, отправляется на станцию Карбышево-1 Омского узла Западно-Сибирской железной дороги, где происходит формирование зерновых маршрутов. Они преодолевают путь до Новороссийска за 4 – 5 суток. Ускоренный поезд с зерновыми грузами следует через Южно-Уральскую, Куйбышевскую, Приволжскую, Северо-Кавказскую железные дороги без переработки. Средняя скорость его движения 750 – 800 км/сутки. Использование закольцованной схемы при ускоренной перевозке зерна в вагонах-зерновозах позволяет сократить в два раза как время оборачиваемости вагонов, так и потребность в парке вагонов-зерновозов.

Всего за 18 дней января 2018 года со станций Новосибирской области погружено уже 44,9 тыс. тонн зерна, что в 4,5 раза больше чем за аналогичный период 2017 года.

Фото: U.S. Army Corps of Engineers Detroit District