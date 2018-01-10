Три застройщика, работающие в Новосибирске, отличились на сдаче

Портал ЕРЗ опубликовал предварительный ТОП-лидеров рынка России по вводу жилья.

Тюменская компания Брусника, работающая в Новосибирске под брендом «Сибакадемстрой», заняла в рейтинге ЕРЗ 23 место, опустившись за год на 8 позиций. По данным на начало декабря 2017 года, в Новосибирске компания строит 198402 кв метров жилья и возводит 5 жилых комплексов. Застройщик занимает второе место в области по строительству жилья или 5,45% рынка. В целом за 11 месяцев 2017 года в 5 регионах присутствия компания сдала 137,4 тыс кв метров жилья, в 2016 — 208,5 тыс. В стадии строительства находится более 500 тыс кв метров. В Новосибирске на 1 декабря 2017 года компания ввела 19,8 тыс кв метров.

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Томская ГК ТДСК занимает 29 место в российском рейтинге (-8 позиций). В Новосибирске компания строит 17802 кв м жилья в одном ЖК. Данные по сданным застройщиком площадям в регионе на 1 декабря 2017 года в рейтинге ЕРЗ не приводятся.

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На 35 месте в российском рейтинге ООО «Строительная инициатива» — дочерняя компания одного из крупнейших застройщиков Алтая — ООО «Жилищная Инициатива». В Новосибирске компания строит 61373 кв метров жилья или два ЖК, на региональном рынке занимает 15 место или 1,69%. За 11 мес в Новосибирске компания ввела 54,8 тыс кв метров жилья и в регионе по этому показателю находится на первом месте (+25 за год) по итогам 11 месяцев 2017 года.

На 61 месте в рейтинге по РФ — СК «Вира-Строй», которая строит в регионе 114421 кв метров жилья в 4 ЖК. Занимает 9 место на рынке или 3.14% строительству жилья. За 2017 компания ввела в Новосибирске 50,5 тыс кв метров жилья — 2 место в регионе (+15 позиций).

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В региональном разрезе на третьем месте ГК Капитал Инвест НСК — сдано 41,4 тыс кв метров, строится 186,3 тыс кв.

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В региональный рейтинг ЕРЗ в ТОП-10 по сданному жилью на 1 декабря 2017 года также входят ГК Стрижи — 41,3 тыс кв м (строится 159,2 тыс), ГК Первый строительный фонд — 35,8 тыс (124 тыс), СК Метаприбор — 28 тыс (89,1 тыс), СК Сибирьинвест — 28 тыс (65,6 тыс), КМС —27,5 тыс (нет данных), СФ Проспект — 27,4 тыс (34,2 тыс).

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По данным Росстата, по итогам 11 месяцев 2017 года Новосибирская область вошла в ТОП‑10 регионов по объему ввода многоквартирных домов застройщиками — 8 место 836 тыс кв метров (1,1 млн кв метров в 2016 году). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, падение объемов ввода составило 25,6%. Эксперты ЕРЗ отмечают, что это худшая динамика среди регионов РФ, которые входят в ТОП-10.

Фото: пресс-служба «Сибакадемстрой»