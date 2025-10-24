ФАС обнаружила дискриминацию на розничном рынке топлива в Новосибирске

ФАС предупредила ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» о создании дискриминационных условий на рынке топлива после роста цен. Организация должна до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива. В противном случае служба возбудит антимонопольное дело.

В антимонопольном управлении подчеркнули, что компания доминирует на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в Новосибирской области.

Региональное управление службы обнаружило, что в октябре 2025 года компания значительно увеличила продажи топлива вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. При этом поставки независимым участникам сократились вдвое по АИ-95, в четыре раза по АИ-92 и существенно снизились по дизельному топливу. Общий объем продаж топлива по рынку в регионе остался прежним.

В ходе анализа данных Новосибирское УФАС России не нашло экономических, технологических или других причин, которые могли бы ограничить отпуск моторного топлива независимым участникам.

Правоохранители продолжают внимательно следить за ситуацией на топливном рынке.

Напомним, в Новосибирской области действуют 470 автозаправочных станций. Из них 132 принадлежат вертикально-интегрированным компаниям, а 338 — независимым хозяйствующим субъектам.

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» — федеральный поставщик моторного топлива, входит в «Газпром нефть».

Ранее редакция сообщала о ситуации с бензином в Новосибирской области. 90% бензина в область везут из Омска, остальное — из других регионов.