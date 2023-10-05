Банк «Левобережный» снизил ставки по кредитам для бизнеса

Сумма кредита по залоговым программам — до 60 млн рублей, без залога — до 5 млн рублей.

Кредит можно использовать на любые бизнес-цели: пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов в сторонних банках, исполнение госконтрактов и другое.

Оформить сделку можно в электронном формате, без посещения офиса банка. Для этого потребуется минимальный пакет документов. Решение будет принято в течение одного дня.

Подайте заявку на кредит малому и среднему бизнесу на сайте и получите скидку 1 % от действующей ставки по кредиту. Если у вас остались вопросы — на них с удовольствием ответят специалисты контакт-центра по номеру 8-800-3333-555.