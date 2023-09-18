Банк Уралсиб поддержал акцию «Добрый урожай» Новосибирского зоопарка

Мероприятие прошло в рамках поддержки акции Новосибирского зоопарка «Добрый урожай» и плана мероприятий регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, членом которого с 2021 года является Новосибирский филиал Банка Уралсиб.

В июне этого года Банка Уралсиб принял участие в фестивале «Экомир», который прошел в Новосибирском зоопарке. Организаторами фестиваля выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска и МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило». Гостями мероприятия стали более 10,5 тысяч жителей города.