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Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

  • 17/08/2023, 10:38

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Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».

Банк Уралсиб получил оценку «Знак качества» на уровне А1 – наивысший уровень качества работы с персоналомДля новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 13% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц – та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.

С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов – 10% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.

Изменение коснется как новых, так и действующих карт.

Более подробно о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» или «ФК Краснодар»  на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.

**При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредиты банки Банк Уралсиб


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