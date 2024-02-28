Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом бизнес-премии «Звёздная лига»

На мероприятии собрались представители бизнеса региона, представившие свои достижения в различных областях и получившие награды от «BFM-Новосибирск».

Награждение участников проходило по двенадцати номинациям. Лауреатами стали несколько десятков представителей бизнеса Новосибирска: компании с новаторским подходом в ведении бизнеса, компании, которые добились значительных успехов в развитии своего бренда и работа которых вовлечена в социально активную деятельность, а также компании с самыми высокими темпами роста и развития. Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал победителем в номинации «Банковская карта года».

«Мы рады тому, что наши карты – как дебетовые, так и кредитные – получили высокую оценку у экспертов Новосибирска. В прошлом году банк неоднократно занимал ведущие места в рыночных рейтингах банковских карт. Мы всегда стремимся предлагать привлекательные и выгодные условия по своим карточным продуктам», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. По итогам 2023 года карта «Прибыль» заняла 2 место в итоговом рейтинге лучших дебетовых карт, подготовленном порталом Выберу.ру.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».