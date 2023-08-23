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Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером конкурса «Академина -2023»

  • 23/08/2023, 10:28

22 августа 2023года в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошла торжественная церемония награждения гран-призеров конкурса «Академина-2023», партнером которого стал Банк Уралсиб.

банк УралсибКонкурс проводился в пятый раз и его организаторами выступили: Новосибирское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Федерация женщин с университетским образованием», Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН при поддержке министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук, Союз женщин Новосибирской области.

В конкурсе приняли участие женщины-учёные Сибирского региона, которые ведут научную деятельность в институтах СО РАН и других научных и образовательных учреждениях, предприятиях различных сфер экономики региона, а также студенты и магистранты, активно участвующие в научных разработках.

Торжественная церемония награждения гран-призеров прошла в рамках Х международного форума технологического развития «Технопром – 2023» на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр». Банк Уралсиб, выступивший партнером конкурса «Академина-2023», подготовил ценные подарки для поздравления победителей.

«Банк Уралсиб поддерживает различные образовательные, культурные и социальные инициативы региона. Мы с большим удовольствием приняли приглашение поучаствовать в партнерстве, ведь конкурс способствует популяризации науки и продвижению карьеры женщин в сфере науки, их профессиональному образованию. Банк и в будущем планирует поддерживать подобные инициативы», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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