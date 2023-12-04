Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником форума-выставки «Учебная Сибирь»

Вниманию гостей форума были представлены мастер-классы, демонстрации опытов, профориентационное экспресс-тестирование, творческие площадки, консультации, развлекательная программа для детей и взрослых. Педагогам и директорам школ на площадке форума предложили обширную деловую программу с участием представителей министерства образования Новосибирской области, ученых, экспертов и педагогов высших и средних учебных заведений, круглые столы и конференции.

Банк Уралсиб оборудовал свою локацию для встречи гостей форума-выставки. На одной из площадок форума выступила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева, она рассказал о социальных проектах банка, помощи учебным учреждениям Новосибирска, экологических акциях и многом другом. В этом году банк стал партнером важных городских мероприятий, таких, например, как турнир по профессиональному мастерству работников библиотек «Битва мозгов», Единый городской выпускной на Набережной, День знаний 1 сентября в Центральном парке Новосибирска. В течение года сотрудники Уралсиба выступали с лекциями по финансовой грамотности перед работниками бюджетной сферы, педагогами школ и детских садов, а также школьниками и дошкольниками.

«Мы рады тому, что стали участником форума-выставки «Учебная Сибирь» — самого масштабного мероприятия региона, посвященного образованию. Банк получил возможность рассказать не только о своих бизнес-возможностях, но и поддержке учебных учреждений города Новосибирска, участии в важных городских мероприятиях. Уверена, что все это будет содействовать дальнейшему развитию отношений с образовательными учреждениями региона», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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