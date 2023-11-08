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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных кредитов с господдержкой

  • 08/11/2023, 10:58

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга выгодных ипотечных программ с господдержкой.

Рейтинг представил портал Банки.ру, эксперты которого выбрали наиболее выгодные предложения со ставкой ниже 8% по состоянию на 01.11.2023 года.Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных кредитов с господдержкой
При составлении рейтинга аналитики сравнивали условия кредитования в банках при следующих заданных параметрах: стоимость жилья – 6,7 млн рублей, первоначальный взнос – 20%, сумма кредита – 5,36 млн рублей, срок кредитования – 30 лет; есть возможность подтверждения дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из СФР, а также подача заявки онлайн и оформление электронной регистрации (если банк предоставляет такую возможность); ставка по кредиту – с учетом приобретения комплексного ипотечного страхования (личного и имущественного).
Предложения ранжированы по размеру процентной ставки без учета возможной скидки за оплату заемщиком единовременного платежа за снижение ставки. При совпадении ставки по продуктам разных банков они были отсортированы по названию кредитной организации в алфавитном порядке.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (18+).

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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