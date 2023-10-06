Девочка обклеила двор в Екатеринбурге объявлениями о поиске мужа для мамы

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Шейнкмана появились объявления, в которых ищут «мужа для мамы», пишет портал E1.RU со ссылкой на читателя.

— Ищу хорошего мужа для мамы. Чтобы не пил, уважал и любил мамочку. Если ты еще и учитель – хорошо, – написано в объявлении. – Мама говорит, что мужчина должен быть умным, а учителя очень умные. И у меня будет умный папа, который помогает с домашними заданиями.

В объявлении также был указан номер телефона.

Как выяснилось, мама была не в курсе такой инициативы ее ребенка.

По ее словам, мужа у нее нет, разошлись очень давно, и связь с дочкой он не поддерживает.