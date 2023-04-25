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Главу службы безопасности новосибирского музея арестовали по обвинению в убийстве 13-летней давности

  • 25/04/2023, 09:41
В Иркутске раскрыто заказное убийство 13-летней давности
Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Начальника службы безопасности Новосибирского художественного музея арестовали по обвинению в заказном убийстве экс-милиционера в Братске. Преступление случилось еще в 2010 году. Уголовное дело было приостановлено, но позже его возобновили по материалам иркутского ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

— По версии следствия, в июне 2010 года в Братске было совершено заказное убийство бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Киллеры застрелили мужчину из пистолета с глушителем, после чего избавились от следов преступления. Тело и автомобиль убитого марки «ВАЗ 21099» сожгли в лесу. После совершения убийства исполнители получили от заказчика 1,5 миллиона рублей, — уточнили в ведомстве.

Тогда следствию не удалось раскрыть преступление. Уголовное дело было приостановлено. Однако позже следователи и сотрудники ФСБ, изучая приостановленные уголовные дела, провели по указанному преступлению комплекс дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вышли на след подозреваемых, ими оказались трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет. В апреле 2023 года их задержали в Иркутске, Братске и Новосибирске.

Как уточняет КП-Новосибирск,  со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, задержанный в Новосибирске являлся сотрудником музея. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Следователями СК установлен заказчик убийства по найму. Им является Абанин Игорь Иннокентьевич, 07.03.1970 г.р., уроженец г. Братск Иркутской области. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск, говорится на сайте ведомства.

Фото с сайта СУ СКР по Иркутской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская обалсть Иркутская область

Теги : Заказное убийство


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