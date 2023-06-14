Из акулы, которая растерзала россиянина в Египте, сделают музейный экспонат

По данным издания Al Arabiya, специалисты готовятся к бальзамированию устрашающего экспоната. В настоящее время из желудка акулы-убийцы извлекли голову, грудь и руки погибшего россиянина. При этом уточняется, что остальные части тела были найдены в море.

СМИ сообщает, что ученые хотели изучить опасную хищницу, а потом отпустить ее в свободное плавание, но опоздали, акула была уже мертва.

Напомним, что трагедия случилась на прошлой неделе на общественном пляже Dream Beach в курортной Хургаде. По словам очевидцев, вместе с мужчиной находилась девушка, но ей чудом удалось спастись.

Власти закрыли все пляжи на неопределенный срок.

Ранее редакция сообщала, что о подробностях чудовищной трагедии в Египте.