Как оформить справку по кредитному договору бесплатно

Участвуя в программе лояльности «Любимый клиент», предприниматель может оформить без оплаты: справку о начисленных процентах по одному кредитному договору, справку о ссудной задолженности, справку о кредитной истории заемщика, реестр платежей по расходованию кредитных средств.

Чтобы получить справку за баллы, в ОНЛАЙН-офисе необходимо перейти в раздел «Потратить баллы» — «Бонусы от Банка» — выбрать необходимый бонус — нажать «Приобрести» — перейти в корзину и обменять баллы.

Баллы спишутся автоматически, и справка будет предоставлена в течение 15 минут.

Ознакомиться с полным списком бонусов и обменять баллы можно в разделе «Потратить баллы».

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