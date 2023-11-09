Купить жилье и быстро переехать: готовые квартиры от 2,8 млн рублей

Квартал «Сосновый бор» — вариант для быстрого переезда. Здесь можно приобрести квартиры с ремонтом под ключ. Для заселения в такое жилье потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимые мебель и вещи — и можно жить.

Одно из преимуществ квартала «Сосновый бор» — река и бор буквально под окнами. Летом можно купаться и загорать, кататься на сапах, а зимой — ходить на лыжах и кататься на плюшках. Покупая квартиру в этой локации, вы приобретаете возможность ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки. Все это быстро позволит переключиться после трудового дня или полноценно отдохнуть со всей семьей в выходные. Рядом с кварталом «Сосновый бор» благоустроили набережную с выходом на пляж.

В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», где работают детские секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой, крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, а также пункты выдачи заказов OZON и Wildberries. Рядом с кварталом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда в течение 30 минут можно доехать до станции метро «Площадь Маркса».

Стоимость жилья в «Сосновом бору» доступная — квартиру можно купить по цене от 2,8 млн рублей. Компактная студия от 28,5 кв. м — хорошее решение для начала «квартирной карьеры». Семьям подойдут трехкомнатные квартиры 68,5 кв. м.

Офисы продаж квартала «Сосновый бор»:

п. Кудряшовский, ул. Береговая,1/1

+7 (383) 255-00-84

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