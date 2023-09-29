Любовь победит буллинг: состоялась светская премьера музыкального сериала «Плакса»

В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера 8-серийной музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса» (16+). В новом сезоне сериал покажет канал СТС. Производством проекта занималась компания «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при участии видеосервиса Wink и телеканала СТС. «Плакса» пополнила линейку проектов Wink Originals («Ростелеком»).

Сериал сошел с экрана на улицы Москвы — началась премьера на старом Арбате, где на площадке для уличных музыкантов выступила исполнительница главной роли Ника Жукова. Она представила несколько композиций из сериала, включая заглавную песню «Девочка-плакса».

Сергей Жуков особо отметил социальную значимость сериала, назвав его самоучителем по борьбе с буллингом. Он призвал смотреть сериал всей семьей, чтобы научиться вместе понимать проблемы и бороться с ними. По статистике, 52% школьников сталкивается с теми или иными проявлениями буллинга — психологического и физического преследования со стороны других учеников.

По сюжету сериала «Плакса» семья школьницы Маши (Ника Жукова) вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. Да и в доме у бабушки (Ирина Розанова) свои правила жизни. В новой школе Маша становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны группы одноклассниц. Прессинг ужесточается из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). А еще они обе оказываются соперницами в борьбе за право поехать на музыкальный фестиваль. С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).