Мужчина упал с пятого этажа, поднялся домой, лег спать и умер

Подруга мужчины, которая находилась с ним на балконе, успела запечатлеть на своем телефоне, как тот, сидя на балконных перилах, курил сигарету. Однако, в результате неосторожности и желания произвести эффектный трюк, он сорвался вниз с пятого этажа. Соседи незамедлительно вызвали скорую помощь.

Тем не менее, когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший отказался от госпитализации, уверяя, что с ним все в порядке. Затем он поднялся в свою квартиру, где повторит то же самое: сел на перила и снова закурил сигарету. После он лег спать, но уже не проснулся.

В Следственном управлении региона сообщили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дела.