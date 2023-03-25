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Новосибирская область займет почти 1,4 млрд рублей

  • 25/03/2023, 10:28
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Новосибирская область займет почти 1,4 млрд рублей
На сайте госзакупок размещены 12 аукционов на предоставление региону возобновляемых кредитных линий.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило на сайте госзакупок аукционы на предоставление региону возобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности в сумме 500 млн рублей. Всего объявлены 12 аукционов на общую сумму почти 1,4 млрд руб.

Согласно документации, начальная цена контрактов составляет 112,8 млн руб., процентная ставка — 8,5% годовых. Срок кредитной линии — 970 дней (2,7 года)

Отмечается, что средства пойдут на финансирование дефицита областного бюджета Новосибирской области и погашение государственных долговых обязательств региона.

— Заключение государственных контрактов с кредитными организациями осуществляется на конкурентной основе по итогам электронных аукционов, — говорится в конкурсной документации.

Срок подачи заявок — 24 апреля 2023 года.

В середине марта министерство финансов Новосибирской области утвердило условия эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Министр финансов региона Виталий Голубенко озвучивал сумму в 20 млрд рублей, и не исключал, что размещение может состояться ближе к осени.

 

Ранее редакция сообщала о том, что участники рынка микрофинансирования опасаются активизации «серых» игроков.

 

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Рубрики : Финансы Власть Бизнес

Регионы: Регион не задан

Теги : кредитная линия


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