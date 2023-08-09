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Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Московской области

  • 09/08/2023, 15:06
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Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Московской области
СМИ сообщают, что взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах волной выбило окна.

Подписчики Shot присылают видео огромного столба дыма, который заполоняет небо над Сергиевым Посадом в Московской области. Они сообщают о том, что в соседних домах выбиты окна.

Причина взрыва пока неизвестна. По предварительным данным, он произошёл на Загорском оптико-механическом заводе.

Загорский завод с 1935 года занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор — дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.

Фото с телеграм-канала Shot

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Сергиев Посад взрыв в Московской области


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