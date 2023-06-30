Почти 500 пчелиных жал извлекли врачи из тел двух мальчиков

В Башкирии два брата без сопровождения родителей наткнулись в лесу на рой домашних пчёл, который набросились на них и стали жалить. Один из ребят сумел от них оторваться и добежать до своего дома, где он рассказал отцу о том, что произошло и указал, где находится его старший брат.

Взрослые доставили обоих мальчиков в деревенский медпункт, где им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего на скорой детей доставили в отделение реанимации детской больницы Стерлитамака.

— В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы, — сообщили представители детской больницы Стерлитамака в группе учреждения в VK.

В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

Ранее редакция сообщала, что в Краснодаре мужчину убило молнией.