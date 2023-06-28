В Краснодаре мужчину убило молнией — что известно

На камеру видеонаблюдения попал момент, когда мужчина шел к навесу, и разряд молнии ударил ему прямо в голову. Это произошло на овощной базе в хуторе Ленина в Краснодаре, куда погибший, по данным регионального Управления МВД, приезжал за покупками из Симферополя для последующей продажи товара в Крыму.

— От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении ведомства.

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