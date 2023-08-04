Полиция задержала колдунью, которая убедила москвичку отправить на ее счет почти два миллиона рублей

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнюю местную жительницу по подозрению в хищении 1,8 миллиона рублей у своей ровесницы из Москвы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Потерпевшая рассказала в полиции, что в мессенджере нашла объявление, котором колдунья предлагала магические услуги. Таким образом молодая женщина решила ими воспользоваться, чтобы решить проблемы в личной жизни.

В результате злоумышленница ввела заказчицу в заблуждение и убедила отправить на ее счет крупную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

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