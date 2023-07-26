В Питере задержали вора, укравшего барсетку у российского посла в Замбии

В одном из магазинов Санкт-Петербурга 52-летний вор незаметно украл у дипломата барсетку с документами и 400 тысячами рублей, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в сетевом магазине на Московском проспекте. Когда посол России в Замбии заметил пропажу, то незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

Силовики смогли найти злоумышленника в тот же день. Из его квартиры были изъяты украденные деньги в рублях и долларах, а также сама барсетка.

Задержанный свою вину полностью признал.