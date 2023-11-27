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«Расцветай» в Санкт-Петербурге: квартиры от 4,1 млн в 25 минутах от метро

  • 27/11/2023, 13:23

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«Расцветай» в Санкт-Петербурге: квартиры от 4,1 млн в 25 минутах от метро
ГК «Расцветай» в Санкт-Петербурге возводит квартал комфорт-класса «Расцветай в Янино».

Известный новосибирский застройщик демонстрирует высокие темпы строительства. Объект строится с опережением заявленных сроков на два-три месяца. Сейчас квартиру-студию 24 кв.м в «Расцветай в Янино» можно купить от 4,1 млн рублей*.

Квартал «Расцветай в Янино» — проект комплексной застройки площадью 300 тысяч кв.м. Первая очередь квартала — шесть корпусов переменной этажности 9 и 12 этажей — сдается летом 2024 года.

«Расцветай в Янино» расположен в зеленом районе Янино-1. Локация находится вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — четырех минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 25 минут.

«Расцветай» в Санкт-Петербурге: квартиры от 4,1 млн в 25 минутах от метро

Первая очередь «Расцветай в Янино» сдается летом 2024 года

В квартале «Расцветай в Янино» есть вся необходимая социальная инфраструктура: школа и два детских сада. В сентябре 2023 года получено разрешение на возведение трехэтажного детского сада, рассчитанного на 12 групп. По соглашению с правительством Ленинградской области строительство дошкольного учреждения будет вести ГК «Расцветай». Работы завершатся осенью 2025 года.

«Расцветай» в Санкт-Петербурге: квартиры от 4,1 млн в 25 минутах от метро

В сентябре получено разрешение на возведение трехэтажного детского сада в «Расцветай в Янино»

«Расцветай в Янино» возводится в экологически благоприятном районе — рядом с двумя парками. Ржевский лесопарк площадью около 1800 га знаком петербуржцам как круглогодичная зеленая зона: летом здесь можно кататься на велосипедах, а зимой — на санках или лыжах. «Колтушские высоты» — памятник природы, который по достоинству оценят семьи, предпочитающие активный отдых. Здесь обустроены четыре экотропы общей протяженностью 25 км, три пеших маршрута и веломаршрут длиной 6,5 км.

В «Расцветай в Янино» можно приобрести жилье с готовым ремонтом. Это очень удобно для иногородних клиентов. Для переезда потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимые мебель и вещи — и можно жить. Еще одно преимущество готовой отделки для многих покупателей — комфорт, исключающий все хлопоты ремонта.

*Стоимость указана на момент публикации

РасцветайОфисы продаж ГК «Расцветай»:
Новосибирск, Орджоникидзе, 23
Санкт-Петербург, Петроградский р-н., ул. Шамшева, 9
+7 (383) 2550083
+7 (812) 5039292

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик квартиры от застройщика


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