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Рефинансируйте автокредит без страховок и комиссий

  • 24/08/2023, 10:45

В Банке «Левобережный» оформляют рефинансирование автокредита со ставкой 12,8 % годовых без дополнительных комиссий и страховок.

Новости бизнесаКредит выдается под залог автотранспортного средства не старше 10 лет, произведенного в Китае или России, и остальных авто не старше 17 лет. Можно получить от 200 тысяч до 7 миллионов рублей на срок от 2 до 8 лет.

Предложением могут воспользоваться автовладельцы в возрасте от 21 года (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент окончания кредитного договора). Для участников зарплатных проектов не требуется подтверждения дохода и стажа работы.

Рефинансирование помогает снизить процентную ставку на действующие автокредиты, выданные в других банках. Узнайте свой ежемесячный платеж, воспользовавшись калькулятором.

Подайте заявку дистанционно на сайте или через BL-Online или в офисе банка. Если у вас возникли вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят вам по номеру 8-800-3333-555.

Реклама. Рекламодатель Банк «Левобережный (ПАО)
Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : рефинансирование автокредита Банк Левобережный Автокредиты


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