Рефинансируйте автокредит без страховок и комиссий

Кредит выдается под залог автотранспортного средства не старше 10 лет, произведенного в Китае или России, и остальных авто не старше 17 лет. Можно получить от 200 тысяч до 7 миллионов рублей на срок от 2 до 8 лет.

Предложением могут воспользоваться автовладельцы в возрасте от 21 года (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент окончания кредитного договора). Для участников зарплатных проектов не требуется подтверждения дохода и стажа работы.

Рефинансирование помогает снизить процентную ставку на действующие автокредиты, выданные в других банках. Узнайте свой ежемесячный платеж, воспользовавшись калькулятором.

Подайте заявку дистанционно на сайте или через BL-Online или в офисе банка. Если у вас возникли вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят вам по номеру 8-800-3333-555.