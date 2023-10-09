«Ростелеком» расскажет пенсионерам о компьютерной грамотности

На встрече, которая прошла в рамках декады пожилого человека, партнеры организации презентовали свои программы и рассказали о возможностях сотрудничества.

Участники собрались в Ресурсном центре общественных объединений Железнодорожного района Центрального округа Новосибирска. Специалисты «Ростелекома» рассказали о проекте «Азбука интернета» и напомнили о возможности принять участие в конкурсе для пользователей интернета 50+ «Спасибо интернету-2023». Подать заявки можно до 23 октября, а за победу – получить ценные призы.

«”Ростелекому” есть что предложить пользователям всех возрастов – от сервиса “Ростелеком Лицей” для детей до “Азбуки интернета” для пожилых людей. Современные технологии должны быть удобны и понятны всем, поэтому и нужны такие проекты», – рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

После выступления участники встречи задавали вопросы. Обсудили формат работы – специалисты «Ростелекома» в качестве волонтеров будут консультировать пенсионеров.