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«Ростелеком» расскажет пенсионерам о компьютерной грамотности

  • 09/10/2023, 17:21

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«Ростелеком» принял участие в открытии нового сезона мероприятий НРОО «Пенсионеры онлайн».

«Ростелеком» расскажет пенсионерам о компьютерной грамотностиНа встрече, которая прошла в рамках декады пожилого человека, партнеры организации презентовали свои программы и рассказали о возможностях сотрудничества.

Участники собрались в Ресурсном центре общественных объединений Железнодорожного района Центрального округа Новосибирска. Специалисты «Ростелекома» рассказали о проекте «Азбука интернета» и напомнили о возможности принять участие в конкурсе для пользователей интернета 50+ «Спасибо интернету-2023». Подать заявки можно до 23 октября, а за победу – получить ценные призы.

«”Ростелекому” есть что предложить пользователям всех возрастов – от сервиса “Ростелеком Лицей” для детей до “Азбуки интернета” для пожилых людей. Современные технологии должны быть удобны и понятны всем, поэтому и нужны такие проекты», – рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

После выступления участники встречи задавали вопросы. Обсудили формат работы – специалисты «Ростелекома» в качестве волонтеров будут консультировать пенсионеров.

«Открылся новый сезон – это значит, что все наши пенсионеры вернулись со своих дач, их интересуют учеба, мероприятия, занятия. И сегодня мы собрались для того, чтобы предоставить информацию от партнеров», – рассказала помощник руководителя НРОО «Пенсионеры онлайн» Любовь Зубарева.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Рубрики :

Регионы: Новосибирcк

Теги : цифровизация телеком Ростелеком пенсионеры


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