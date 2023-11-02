Школьница погибла, принимая ванну со смартфоном

В Ачинске местная жительница, вернувшись с работы, нашла тело своей 10-летней дочери в ванной комнате.

По предварительным данным, школьница принимала ванну с сотовым телефоном, к которому было подсоединено зарядное устройство. Гаджет лежал в воде рядом с ребенком, уточнили в Управлении МВД и СК по Красноярскому краю.

Предположительно девочка взяла в руки телефон и уронила в воду, из-за чего ее ударило током, считают сотрудники СК.

В настоящее время ведется следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, заключили в ведомстве.

По информации сотрудников правоохранительных органов, в момент трагедии дома, кроме девочки, никого не было.