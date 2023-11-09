Сибирские предприниматели стали в два раза чаще выбирать китайские грузовики

Чаще всего предприниматели выбирают технику марок Shacman, Sitrak и Faw.
В январе-сентябре 2022 года доля новой грузовой техники из Китая составляла 38,5% от всех оформленных грузовых автомобилей в лизинг. В 2023 году за этот же период количество купленных китайских грузовиков увеличилось до 62,6%.
Основные китайские бренды, которые пользуются популярностью: Shacman — 33,4%, Sitrak — 24%, Faw — 16,6%.
«В 2023 году FAW, Sitrak и Shacman — главные конкуренты КАМАЗа в сегменте самосвалов и тягачей. При отсутствии европейских марок это поможет получить большую долю нашего рынка новым автобрендам», — сообщил Антон Давыдов, руководитель сибирского дивизиона продаж ГК Альфа-Лизинг.
При этом, автомобили с пробегом чаще выбирают европейских марок: Man, Mercedes-Benz, Scania, Schmitz, Volvo.
“Новых автомобилей ушедших марок практически не осталось, поэтому большее значение принимает вторичный рынок. Автомобили марок Volvo, MAN и Daf еще есть и нормально работают на рынке. Но может быть проблема с запчастями: их либо нет в России, либо они на порядок дороже, что не каждого предпринимателя устраивает, — отметил Антон Давыдов.— В России еще нет опыта использования китайских грузовиков в долгосрочной перспективе. Именно поэтому покупатели относятся настороженно: неизвестно, как поведет себя автомобиль через год или два”.
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