Сибирские предприниматели стали в два раза чаще выбирать китайские грузовики

Чаще всего предприниматели выбирают технику марок Shacman, Sitrak и Faw.

В январе-сентябре 2022 года доля новой грузовой техники из Китая составляла 38,5% от всех оформленных грузовых автомобилей в лизинг. В 2023 году за этот же период количество купленных китайских грузовиков увеличилось до 62,6%.

Основные китайские бренды, которые пользуются популярностью: Shacman — 33,4%, Sitrak — 24%, Faw — 16,6%.

«В 2023 году FAW, Sitrak и Shacman — главные конкуренты КАМАЗа в сегменте самосвалов и тягачей. При отсутствии европейских марок это поможет получить большую долю нашего рынка новым автобрендам», — сообщил Антон Давыдов, руководитель сибирского дивизиона продаж ГК Альфа-Лизинг.

При этом, автомобили с пробегом чаще выбирают европейских марок: Man, Mercedes-Benz, Scania, Schmitz, Volvo.