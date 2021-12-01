Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу Сергея Фургала завершено. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывшему главе региона вменяется мошенничество и руководство преступным сообществом. Защита Фургала информацию не прокомментировала в связи с подпиской о неразглашении о ходе расследования.

По версии следствия, Фургал создал преступную группу, которая с 2004 по 2005 год совершила покушение на убийство Александра Смольского, а также расправилась с бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Мотивом преступлений стало стремление Фургала расширить свой бизнес.

Ранее, 24 ноября, бывшему губернатору Хабаровского края предъявили новое обвинение в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества. Свою вину он не признает.